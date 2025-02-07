https://1prime.ru/20250207/energetika-854762775.html

Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС освободиться от энергоносителей из России

Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС освободиться от энергоносителей из России - 07.02.2025, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС освободиться от энергоносителей из России

ЕС продолжит развивать возобновляемую энергетику, чтобы "полностью освободиться" от поставок российских энергоносителей. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T16:55+0300

2025-02-07T16:55+0300

2025-02-07T16:55+0300

энергетика

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – ПРАЙМ. ЕС продолжит развивать возобновляемую энергетику, чтобы "полностью освободиться" от поставок российских энергоносителей. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции в Польше.По словам Фон дер Ляйен, ЕС должен приложить усилия для снижения стоимости энергии. Кроме того, необходимо сделать упор на возобновляемые и атомные источники."Мы продолжим делать акцент на возобновляемых источниках, потому что они создают рабочие места в Европе, но также, что не менее важно, это делает нас независимыми, в особенности от российских ископаемых источников энергии", - отметила она.

https://1prime.ru/20250207/evrokomissiya-854762481.html

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