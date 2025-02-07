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Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС освободиться от энергоносителей из России
Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС освободиться от энергоносителей из России - 07.02.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС освободиться от энергоносителей из России
ЕС продолжит развивать возобновляемую энергетику, чтобы "полностью освободиться" от поставок российских энергоносителей. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T16:55+0300
2025-02-07T16:55+0300
2025-02-07T16:55+0300
энергетика
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – ПРАЙМ. ЕС продолжит развивать возобновляемую энергетику, чтобы "полностью освободиться" от поставок российских энергоносителей. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции в Польше.По словам Фон дер Ляйен, ЕС должен приложить усилия для снижения стоимости энергии. Кроме того, необходимо сделать упор на возобновляемые и атомные источники."Мы продолжим делать акцент на возобновляемых источниках, потому что они создают рабочие места в Европе, но также, что не менее важно, это делает нас независимыми, в особенности от российских ископаемых источников энергии", - отметила она.
https://1prime.ru/20250207/evrokomissiya-854762481.html
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Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС освободиться от энергоносителей из России
ЕК: ЕС будет развивать возобновляемую энергетику, чтобы "освободиться" от России
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – ПРАЙМ. ЕС продолжит развивать возобновляемую энергетику, чтобы "полностью освободиться" от поставок российских энергоносителей. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции в Польше.
По словам Фон дер Ляйен, ЕС должен приложить усилия для снижения стоимости энергии. Кроме того, необходимо сделать упор на возобновляемые и атомные источники.
"Мы продолжим делать акцент на возобновляемых источниках, потому что они создают рабочие места в Европе, но также, что не менее важно, это делает нас независимыми, в особенности от российских ископаемых источников энергии", - отметила она.
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