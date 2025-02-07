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В ЕС призвали готовиться защищать бизнес в случае проблем с США - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ЕС призвали готовиться защищать бизнес в случае проблем с США
В ЕС призвали готовиться защищать бизнес в случае проблем с США - 07.02.2025, ПРАЙМ
В ЕС призвали готовиться защищать бизнес в случае проблем с США
В случае возникновения проблем с США Евросоюз должен провести переговоры для их решения, но в то же время быть готов защитить интересы своих граждан и бизнеса,... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T13:38+0300
2025-02-07T13:38+0300
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МАДРИД, 7 фев – ПРАЙМ. В случае возникновения проблем с США Евросоюз должен провести переговоры для их решения, но в то же время быть готов защитить интересы своих граждан и бизнеса, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта. "И если и когда у США возникают проблемы с ЕС, или если и когда у ЕС возникают проблемы с США, мы должны разговаривать и пытаться найти решения… Мы принимаем к сведению то, что они (США — ред.) говорят, и мы также обязаны быть готовыми к переговорам, слушать, объяснять свою точку зрения, но также принимать меры, если и когда это необходимо для защиты интересов европейских граждан и европейских компаний. Мы готовы действовать в случае необходимости", — сказал Кошта в интервью испанской газете La Vanguardia, отвечая на вопрос о том, что ЕС может предложить Трампу, чтобы избежать торговой войны Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Газета Financial Times ранее писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если Трамп введет пошлины в отношении блока.
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ес, сша
Экономика, ЕС, США
13:38 07.02.2025
 
В ЕС призвали готовиться защищать бизнес в случае проблем с США

Глава Евросовета призвал ЕС готовиться защищать бизнес в случае проблем с США

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© fotolia.com / moonrun
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МАДРИД, 7 фев – ПРАЙМ. В случае возникновения проблем с США Евросоюз должен провести переговоры для их решения, но в то же время быть готов защитить интересы своих граждан и бизнеса, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.
"И если и когда у США возникают проблемы с ЕС, или если и когда у ЕС возникают проблемы с США, мы должны разговаривать и пытаться найти решения… Мы принимаем к сведению то, что они (США — ред.) говорят, и мы также обязаны быть готовыми к переговорам, слушать, объяснять свою точку зрения, но также принимать меры, если и когда это необходимо для защиты интересов европейских граждан и европейских компаний. Мы готовы действовать в случае необходимости", — сказал Кошта в интервью испанской газете La Vanguardia, отвечая на вопрос о том, что ЕС может предложить Трампу, чтобы избежать торговой войны
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Газета Financial Times ранее писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если Трамп введет пошлины в отношении блока.
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