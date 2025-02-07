https://1prime.ru/20250207/es-854753670.html

В ЕС призвали готовиться защищать бизнес в случае проблем с США

В ЕС призвали готовиться защищать бизнес в случае проблем с США - 07.02.2025, ПРАЙМ

В ЕС призвали готовиться защищать бизнес в случае проблем с США

В случае возникновения проблем с США Евросоюз должен провести переговоры для их решения, но в то же время быть готов защитить интересы своих граждан и бизнеса,... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T13:38+0300

2025-02-07T13:38+0300

2025-02-07T13:38+0300

экономика

ес

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

МАДРИД, 7 фев – ПРАЙМ. В случае возникновения проблем с США Евросоюз должен провести переговоры для их решения, но в то же время быть готов защитить интересы своих граждан и бизнеса, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта. "И если и когда у США возникают проблемы с ЕС, или если и когда у ЕС возникают проблемы с США, мы должны разговаривать и пытаться найти решения… Мы принимаем к сведению то, что они (США — ред.) говорят, и мы также обязаны быть готовыми к переговорам, слушать, объяснять свою точку зрения, но также принимать меры, если и когда это необходимо для защиты интересов европейских граждан и европейских компаний. Мы готовы действовать в случае необходимости", — сказал Кошта в интервью испанской газете La Vanguardia, отвечая на вопрос о том, что ЕС может предложить Трампу, чтобы избежать торговой войны Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Газета Financial Times ранее писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если Трамп введет пошлины в отношении блока.

https://1prime.ru/20250207/poshliny-854749778.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, сша