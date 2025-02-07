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В Эстонии заявили о готовности к вероятным ЧС после выхода из БРЭЛЛ
В Эстонии заявили о готовности к вероятным ЧС после выхода из БРЭЛЛ - 07.02.2025, ПРАЙМ
В Эстонии заявили о готовности к вероятным ЧС после выхода из БРЭЛЛ
Власти эстонского города Нарва заявили о готовности к чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть из-за отключения от совместной с Россией энергосистемы... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T15:28+0300
2025-02-07T15:28+0300
2025-02-07T15:28+0300
энергетика
эстония
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Власти эстонского города Нарва заявили о готовности к чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть из-за отключения от совместной с Россией энергосистемы БРЭЛЛ, водо- и теплоснабжение города продолжится, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на советника городской управы по вопросам кризисов Александру Грюнвальд. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц - Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия. "Если у нас все-таки будут перебои с электричеством, то в домах будет тепло и вода. Есть, конечно, свои нюансы в некоторых домах, где это тепло может не поступить", - цитирует Грюнвальд ERR. Отмечается, что в случае длительного отключения электроэнергии в городе откроется центр поддержки, который будет работать для жителей круглосуточно. Туда можно будет прийти за информацией, набрать воду и зарядить телефоны. Уточняется, что ночлега и организации питания не планируется, так как "речь не идет о масштабном кризисе".
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эстония
В Эстонии заявили о готовности к вероятным ЧС после выхода из БРЭЛЛ
ERR: власти Нарвы заявили, что готовы к вероятным ЧС после выхода из БРЭЛЛ
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Власти эстонского города Нарва заявили о готовности к чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть из-за отключения от совместной с Россией энергосистемы БРЭЛЛ, водо- и теплоснабжение города продолжится, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на советника городской управы по вопросам кризисов Александру Грюнвальд.
В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц - Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия.
"Если у нас все-таки будут перебои с электричеством, то в домах будет тепло и вода. Есть, конечно, свои нюансы в некоторых домах, где это тепло может не поступить", - цитирует Грюнвальд ERR.
Отмечается, что в случае длительного отключения электроэнергии в городе откроется центр поддержки, который будет работать для жителей круглосуточно. Туда можно будет прийти за информацией, набрать воду и зарядить телефоны. Уточняется, что ночлега и организации питания не планируется, так как "речь не идет о масштабном кризисе".
В Эстонии возведут бетонные заграждения вокруг резервной электростанции