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Эстонцам советуют запастись наличными из-за отключения от энергосистемы

Эстонцам советуют запастись наличными из-за отключения от энергосистемы - 07.02.2025, ПРАЙМ

Эстонцам советуют запастись наличными из-за отключения от энергосистемы

Банки в Эстонии рекомендуют жителям сделать запас наличных средств на неделю в связи с отключением страны от энергосистемы БРЭЛЛ, сообщает газета Postimees со... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T17:43+0300

2025-02-07T17:43+0300

2025-02-07T17:43+0300

энергетика

эстония

электроэнергия

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Банки в Эстонии рекомендуют жителям сделать запас наличных средств на неделю в связи с отключением страны от энергосистемы БРЭЛЛ, сообщает газета Postimees со ссылкой на пресс-секретаря банка Swedbank Мартина Кырва. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц - Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия. "Все банкоматы Swedbank по-прежнему оснащены наличными, доступ к ним не изменился. Тем не менее, в случае временных неполадок с картами или электронными средствами оплаты всегда полезно иметь в кошельке немного наличных", - приводит Postimees слова Кырвы. Газета также сообщает, ссылаясь на спасательный департамент, что уже разосланы инструкции на случай чрезвычайных ситуаций предприятиям и поставщикам жизненно важных услуг, а частным лицам рекомендуют зарядить аккумуляторы, портативные зарядные устройства, проверить запасы медикаментов, заправить автомобили. Отмечается, что могут не работать системы с электронными чипами и "должно быть все необходимое, чтобы в течение как минимум недели справляться с бытовой рутиной самостоятельно".

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эстония, электроэнергия