https://1prime.ru/20250207/evrokomissiya-854762481.html
Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС
Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС - 07.02.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС
Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны ЕС, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов стран-членов, заявила в Польше... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T16:42+0300
2025-02-07T16:42+0300
2025-02-07T16:42+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – ПРАЙМ. Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны ЕС, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов стран-членов, заявила в Польше глава ЕК Урсула фон де Ляйен. "Мы должны тратить на оборону больше, эффективнее и вместе. В середине марта мы представим наш план по укреплению обороны, который включит эти приоритеты", - сказала она.
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мировая экономика, ес, ек, брюссель
Мировая экономика, ЕС, ЕК, Брюссель
Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС
Фон дер Ляйен: ЕК в середине марта представит план укрепления обороны ЕС
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – ПРАЙМ. Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны ЕС, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов стран-членов, заявила в Польше глава ЕК Урсула фон де Ляйен.
"Мы должны тратить на оборону больше, эффективнее и вместе. В середине марта мы представим наш план по укреплению обороны, который включит эти приоритеты", - сказала она.
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