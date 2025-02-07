https://1prime.ru/20250207/evrokomissiya-854762481.html

Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС

Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС - 07.02.2025, ПРАЙМ

Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС

Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны ЕС, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов стран-членов, заявила в Польше... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T16:42+0300

2025-02-07T16:42+0300

2025-02-07T16:42+0300

мировая экономика

ес

ек

брюссель

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 фев – ПРАЙМ. Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны ЕС, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов стран-членов, заявила в Польше глава ЕК Урсула фон де Ляйен. "Мы должны тратить на оборону больше, эффективнее и вместе. В середине марта мы представим наш план по укреплению обороны, который включит эти приоритеты", - сказала она.

https://1prime.ru/20250207/poshliny-854744078.html

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ес, ек, брюссель