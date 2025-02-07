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ФАО зафиксировала снижение мировых цен на продовольствие

ФАО зафиксировала снижение мировых цен на продовольствие - 07.02.2025, ПРАЙМ

ФАО зафиксировала снижение мировых цен на продовольствие

Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в январе снизился на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем декабря - в основном из-за снижения... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T14:54+0300

2025-02-07T14:54+0300

2025-02-07T14:58+0300

экономика

фао

продовольствие

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в январе снизился на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем декабря - в основном из-за снижения цен на сахар, мясо и растительное масло, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "В январе 2025 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 124,9 пункта, что на 2,1 пункта (1,6%) ниже пересмотренного декабрьского показателя. Рост цен на молочную продукцию и зерновые был с избытком компенсирован снижением индексов цен на сахар, растительные масла и мясо", - говорится в сообщении. В частности, январский индекс цен на растительное масло составил 153 пункта, что на 9,1 пункта, или на 5,6%, ниже декабрьского показателя. Такая динамика объясняется падением мировых цен на пальмовое масло в связи с ограниченным спросом, а также снижением котировок рапсового масла. При этом, как отмечает организация, цены на соевое и подсолнечное масло остаются стабильными из-за опасений по поводу неблагоприятных погодных условий в некоторых районах стран, выращивающих сою, в Южной Африке. ФАО отметило и снижение цен на сахар в январе по отношению к предыдущему месяцу - на 8,1 пункта (6,8%), до 111,2 пункта, что стало самым низким уровнем с октября 2022 года. Снижение индекса обусловлено благоприятными прогнозами на сбытовой сезон 2024-2025 года из-за преимущественно подходящих погодных условий для выращивания сахарного тростника в Бразилии. Еще одним важным фактором стало решение властей Индии о возобновлении экспорта сахара после введения ограничений в позапрошлом году. Снижение индекса цен на мясо в январе к декабрю на 1,7 пункта (1,4%), до уровня в 117,7 пункта, связано падением в мире цен на баранину, свинину и мясо птицы, которое оказалось сильнее увеличения цены на говядину, отмечается в сообщении. Снижение котировок баранины связано с падением цен в Европейском союзе, котировок мяса птицы - с достаточным объемом предложения, в том числе за счет роста производства в Бразилии. В релизе ФАО отмечает рост индекса цен на молочную продукцию на 3,3 пункта, или на 2,4%, до уровня в 142,9 пункта, за счёт роста цен на сыр, отражающего увеличения мирового спроса на импорт и восстановлением объемов как производства, так и продаж на рынках производителей. Индекс на зерновые продемонстрировал незначительную восходящую динамику - до 111,7 пункта, что лишь 0,3 пункта, или на 0,3%, выше показателя в декабре, что связано с ростом цен на кукурузу; что касается индекса цен на все виды риса, он снизился на 4,7%.

https://1prime.ru/20250103/fao-854012819.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фао, продовольствие