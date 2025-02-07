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Посол РФ рассказал, где Пентагон "примеряет" новый театр военных действий

Посол РФ рассказал, где Пентагон "примеряет" новый театр военных действий - 07.02.2025, ПРАЙМ

Посол РФ рассказал, где Пентагон "примеряет" новый театр военных действий

Пентагон рассматривает территорию Финляндии для "примерки" нового потенциального театра военных действий. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил посол | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T11:13+0300

2025-02-07T11:13+0300

2025-02-07T11:13+0300

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Пентагон рассматривает территорию Финляндии для "примерки" нового потенциального театра военных действий. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Демонстративные пролеты над Финляндией американских стратегических бомбардировщиков B-52 явно говорят о том, что Пентагон начал практическую "примерку" нового потенциального театра военных действий под свои ударные силы", - заметил дипломат.Ранее ВВС Финляндии сообщали о полетах B-52 в ноябре 2024 года, а также в июле того же года. Финляндия вступила в НАТО в 2023 году, что вызвало беспокойство у России.Глава государства Владимир Путин выразил мнение, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не имеет смысла с точки зрения обеспечения интересов этих стран, и предупредил о возможном размещении российских войск и систем поражения у границ Финляндии.

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россия, общество , финляндия, нато