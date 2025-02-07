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Россия изучит ответные шаги на арест ее объектов в Финляндии, заявил посол - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Россия изучит ответные шаги на арест ее объектов в Финляндии, заявил посол
Россия изучит ответные шаги на арест ее объектов в Финляндии, заявил посол - 07.02.2025, ПРАЙМ
Россия изучит ответные шаги на арест ее объектов в Финляндии, заявил посол
Россия прорабатывает возможные ответные шаги на арест объектов российской недвижимости в Финляндии. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T15:25+0300
2025-02-07T15:25+0300
россия
финляндия
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия прорабатывает возможные ответные шаги на арест объектов российской недвижимости в Финляндии. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Местные судебные приставы наложили арест на объекты недвижимости, принадлежащие Российской Федерации. В практическом плане это означает запрет на их передачу или продажу. Об ограничении доступа к ним пока речи нет... Разумеется, предпринимаем все необходимые юридические меры для защиты российской недвижимости. Возможные соответствующие ответные шаги прорабатываются", - заметил дипломат.Ранее сообщалось, что судебные приставы Финляндии уже приняли ограничительные меры в отношении более 40 российских объектов для удовлетворения иска украинских энергетических компаний. Они требуют компенсацию за потерю активов в Крыму.Дипломат также подчеркнул, что арест препятствует передаче или продаже недвижимости, но пока не ограничивает доступ к ней. Он также отметил, что значительная часть арестованных объектов является дипломатическими, что финские власти намеренно игнорируют.
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россия, финляндия
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
15:25 07.02.2025
 
Россия изучит ответные шаги на арест ее объектов в Финляндии, заявил посол

Посол Кузнецов: Россия изучает ответные шаги на арест ее объектов в Финляндии

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия прорабатывает возможные ответные шаги на арест объектов российской недвижимости в Финляндии. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Местные судебные приставы наложили арест на объекты недвижимости, принадлежащие Российской Федерации. В практическом плане это означает запрет на их передачу или продажу. Об ограничении доступа к ним пока речи нет... Разумеется, предпринимаем все необходимые юридические меры для защиты российской недвижимости. Возможные соответствующие ответные шаги прорабатываются", - заметил дипломат.
Ранее сообщалось, что судебные приставы Финляндии уже приняли ограничительные меры в отношении более 40 российских объектов для удовлетворения иска украинских энергетических компаний. Они требуют компенсацию за потерю активов в Крыму.
Дипломат также подчеркнул, что арест препятствует передаче или продаже недвижимости, но пока не ограничивает доступ к ней. Он также отметил, что значительная часть арестованных объектов является дипломатическими, что финские власти намеренно игнорируют.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
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