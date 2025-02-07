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Финские фирмы стараются не обрывать связи в России, заявил посол - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Финские фирмы стараются не обрывать связи в России, заявил посол
Финские фирмы стараются не обрывать связи в России, заявил посол - 07.02.2025, ПРАЙМ
Финские фирмы стараются не обрывать связи в России, заявил посол
Немало финских фирм стремятся не обрывать наработанные связи в России, чтобы вернуться к сотрудничеству, когда настанут лучшие времена, заявил в интервью РИА... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T16:24+0300
2025-02-07T16:24+0300
экономика
россия
бизнес
запад
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Немало финских фирм стремятся не обрывать наработанные связи в России, чтобы вернуться к сотрудничеству, когда настанут лучшие времена, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "По нашим данным, однако, осталось значительное количество фирм, которые стремятся не обрывать наработанные связи в России, чтобы вернуться к сотрудничеству, когда настанут лучшие времена", - сказал посол. По словам главы диппредставительства, финская пресса настойчиво выискивает компании, которые "осмеливаются" вести работу с Россией и подвергает их публичному остракизму. "В связи с этим бизнес воздерживается от публичных заявлений о продолжении работы с Россией или сохранении планов на будущее", - добавил дипломат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, бизнес, запад
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЗАПАД
16:24 07.02.2025
 
Финские фирмы стараются не обрывать связи в России, заявил посол

Посол Кузнецов: финские фирмы стремятся не обрывать наработанные связи в России

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly" Флаг Финляндии
 Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Немало финских фирм стремятся не обрывать наработанные связи в России, чтобы вернуться к сотрудничеству, когда настанут лучшие времена, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"По нашим данным, однако, осталось значительное количество фирм, которые стремятся не обрывать наработанные связи в России, чтобы вернуться к сотрудничеству, когда настанут лучшие времена", - сказал посол.
По словам главы диппредставительства, финская пресса настойчиво выискивает компании, которые "осмеливаются" вести работу с Россией и подвергает их публичному остракизму.
"В связи с этим бизнес воздерживается от публичных заявлений о продолжении работы с Россией или сохранении планов на будущее", - добавил дипломат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
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15:25
 
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