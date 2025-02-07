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Финские фирмы стараются не обрывать связи в России, заявил посол

Финские фирмы стараются не обрывать связи в России, заявил посол - 07.02.2025, ПРАЙМ

Финские фирмы стараются не обрывать связи в России, заявил посол

Немало финских фирм стремятся не обрывать наработанные связи в России, чтобы вернуться к сотрудничеству, когда настанут лучшие времена, заявил в интервью РИА... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T16:24+0300

2025-02-07T16:24+0300

2025-02-07T16:24+0300

экономика

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Немало финских фирм стремятся не обрывать наработанные связи в России, чтобы вернуться к сотрудничеству, когда настанут лучшие времена, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "По нашим данным, однако, осталось значительное количество фирм, которые стремятся не обрывать наработанные связи в России, чтобы вернуться к сотрудничеству, когда настанут лучшие времена", - сказал посол. По словам главы диппредставительства, финская пресса настойчиво выискивает компании, которые "осмеливаются" вести работу с Россией и подвергает их публичному остракизму. "В связи с этим бизнес воздерживается от публичных заявлений о продолжении работы с Россией или сохранении планов на будущее", - добавил дипломат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, бизнес, запад