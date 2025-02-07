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ФПК из-за спроса рекомендует покупать билет на юг заранее

ФПК из-за спроса рекомендует покупать билет на юг заранее - 07.02.2025, ПРАЙМ

ФПК из-за спроса рекомендует покупать билет на юг заранее

Поездки в период майских праздников традиционно пользуются повышенным спросом, пассажирам рекомендуется покупать билеты, в том числе на юг, в момент открытия... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T18:32+0300

2025-02-07T18:32+0300

2025-02-07T18:32+0300

фпк

железная дорога

внутренний туризм

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Поездки в период майских праздников традиционно пользуются повышенным спросом, пассажирам рекомендуется покупать билеты, в том числе на юг, в момент открытия продаж, а, если их не осталось, то можно попробовать поймать его с помощью сервиса "лист ожидания", сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Билеты на удобные поезда в Анапу на майские праздники заканчиваются, есть поезда, мест в которых на эти даты уже нет, сообщала 5 февраля текущего года Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Поездки в период майских праздников традиционно пользуются повышенным спросом. Напоминаем, что на большинство поездов дальнего следования формирования "Федеральной пассажирской компании" (АО "ФПК") продажа билетов открывается за 90 суток. В этой связи рекомендуем планировать свои поездки заранее, покупать билеты в момент открытия продажи на дату отправления поезда", - прокомментировали в ФПК информацию о высоком спросе на билеты на юг в майские праздники. Если билетов не осталось, то в компании посоветовали оставить заявку в онлайн "листе ожидания", который позволяет отслеживать появление билетов на уже "распроданный" поезд, если в нем появятся места (например, добавили вагон или кто-то вернул билеты). "При появлении в системе подходящих билетов пользователю поступит уведомление и ссылка для их оплаты в течение двух часов. Если за это время билеты не будут оплачены, бронь аннулируется, и система предложит эти места следующим пассажирам", - напомнили в ФПК механизм действия услуги.

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фпк, железная дорога, внутренний туризм