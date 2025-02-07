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Ряд крупных компаний Франции продолжают работу в России, сообщил посол
Ряд крупных компаний Франции продолжают работу в России, сообщил посол - 07.02.2025, ПРАЙМ
Ряд крупных компаний Франции продолжают работу в России, сообщил посол
Ряд крупных французских компаний, несмотря на западные санкции, осложняющие их деятельность, продолжают работать на российском рынке, в том числе... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T18:18+0300
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ПАРИЖ, 7 фев – ПРАЙМ. Ряд крупных французских компаний, несмотря на западные санкции, осложняющие их деятельность, продолжают работать на российском рынке, в том числе полуофициально, сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Есть целый ряд компаний – я не хочу их называть, потому что это может их поставить в неловкое положение – но есть целый ряд крупных компаний, которые и официально, и полуофициально остаются на нашем рынке", - сообщил дипломат. Он отметил, что несмотря на западные санкции, экономическое сотрудничество России и Франции "в небольших объемах сохраняется". Так, Франция продолжает закупать российский СПГ и удобрения, отметил Мешков. "Небольшие закупки идут и с российской стороны. Прежде всего, это фармацевтика, и, так как не за горами 8 Марта, ещё и косметика. Это основные на сегодня позиции по импорту из Франции, хотя, конечно, были в свое время сделаны прямые инвестиции французские, и некоторые производства сохраняются", - сказал дипломат. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, франция
Экономика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ
Ряд крупных компаний Франции продолжают работу в России, сообщил посол
Посол Мешков: ряд крупных компаний Франции работают в РФ, в том числе полуофициально
ПАРИЖ, 7 фев – ПРАЙМ. Ряд крупных французских компаний, несмотря на западные санкции, осложняющие их деятельность, продолжают работать на российском рынке, в том числе полуофициально, сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Есть целый ряд компаний – я не хочу их называть, потому что это может их поставить в неловкое положение – но есть целый ряд крупных компаний, которые и официально, и полуофициально остаются на нашем рынке", - сообщил дипломат.
Он отметил, что несмотря на западные санкции, экономическое сотрудничество России и Франции "в небольших объемах сохраняется". Так, Франция продолжает закупать российский СПГ и удобрения, отметил Мешков.
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"Небольшие закупки идут и с российской стороны. Прежде всего, это фармацевтика, и, так как не за горами 8 Марта, ещё и косметика. Это основные на сегодня позиции по импорту из Франции, хотя, конечно, были в свое время сделаны прямые инвестиции французские, и некоторые производства сохраняются", - сказал дипломат.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.