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ФСБ задержала женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны - 07.02.2025, ПРАЙМ
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ФСБ задержала женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны
ФСБ задержала женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны - 07.02.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T08:53+0300
2025-02-07T09:07+0300
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов ТЭК. Об этом говорится в сообщении ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО России и объектов топливно-энергетического комплекса", — отмечается в сообщении ведомства.По данным ФСБ, задержанные прошли обучение по обращению со стрелковым оружием, минными устройствами, управлению беспилотными летательными аппаратами, а также методам обнаружения наружного наблюдения.Сообщается, что задержанные сознались в своих действиях. Они рассказали, что готовились к теракту и получали вознаграждение от украинских кураторов. Одна из задержанных агентов, которая была завербована в 2023 году, рассказала о своей подготовке в Киеве.Задержанная женщина в Севастополе, которая была завербована украинскими спецслужбами, призналась, что ей было поручено заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера и установить на нем таймер на 12 часов. Женщина прошла обучение по минно-взрывному делу в Запорожье.Одна из женщин отметила, что после выполнения задания, украинский куратор пообещал помочь ей с выездом в Европу.В ходе обысков у задержанных было изъято взрывчатое вещество, химические прекурсоры, инструкции по изготовлению взрывчатки и средства связи с украинскими кураторами.Спецслужбы также проводят мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказавших задержанным содействие.
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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы
ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу.
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россия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ
08:53 07.02.2025 (обновлено: 09:07 07.02.2025)
 
ФСБ задержала женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны

ФСБ задержала женщин, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов ТЭК. Об этом говорится в сообщении ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО России и объектов топливно-энергетического комплекса", — отмечается в сообщении ведомства.
По данным ФСБ, задержанные прошли обучение по обращению со стрелковым оружием, минными устройствами, управлению беспилотными летательными аппаратами, а также методам обнаружения наружного наблюдения.
Сообщается, что задержанные сознались в своих действиях. Они рассказали, что готовились к теракту и получали вознаграждение от украинских кураторов. Одна из задержанных агентов, которая была завербована в 2023 году, рассказала о своей подготовке в Киеве.
Задержанная женщина в Севастополе, которая была завербована украинскими спецслужбами, призналась, что ей было поручено заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера и установить на нем таймер на 12 часов. Женщина прошла обучение по минно-взрывному делу в Запорожье.
Одна из женщин отметила, что после выполнения задания, украинский куратор пообещал помочь ей с выездом в Европу.
В ходе обысков у задержанных было изъято взрывчатое вещество, химические прекурсоры, инструкции по изготовлению взрывчатки и средства связи с украинскими кураторами.
Спецслужбы также проводят мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказавших задержанным содействие.
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