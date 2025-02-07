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В Европе стабилизировались цены на газ
В Европе стабилизировались цены на газ - 07.02.2025, ПРАЙМ
В Европе стабилизировались цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу стабилизируются на уровне 580 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 07.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу стабилизируются на уровне 580 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 580,4 доллара (–0,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.17 мск их стоимость составляет 578,9 доллара (–0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 584,2 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе в среду впервые с 30 октября 2023 года превысили 580 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, ICE
В Европе стабилизировались цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются на уровне $580 за тыс кубометров
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу стабилизируются на уровне 580 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 580,4 доллара (–0,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.17 мск их стоимость составляет 578,9 доллара (–0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 584,2 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе в среду впервые с 30 октября 2023 года превысили 580 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1 процент