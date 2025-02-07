https://1prime.ru/20250207/gaz-854766288.html

Биржевые цены на газ выросли до рекорда октября 2023 года

Биржевые цены на газ выросли до рекорда октября 2023 года - 07.02.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ выросли до рекорда октября 2023 года

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 13 октября позапрошлого превысили 600 долларов за тысячу кубометров, увеличиваясь почти на 3% по отношению к расчётной... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T18:58+0300

2025-02-07T18:58+0300

2025-02-07T18:58+0300

энергетика

газ

европа

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 13 октября позапрошлого превысили 600 долларов за тысячу кубометров, увеличиваясь почти на 3% по отношению к расчётной цене четверга, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск пятницы у отметки в 580,4 доллара (–0,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 18.38 мск их стоимость составляет 600,6 доллара (+2,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 584,2 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, европа