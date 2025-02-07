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"Газпром автоматизации" сможет приобрести иностранную долю в СП по софту

"Газпром автоматизации" сможет приобрести иностранную долю в СП по софту - 07.02.2025, ПРАЙМ

"Газпром автоматизации" сможет приобрести иностранную долю в СП по софту

Президент России Владимир Путин разрешил "Газпром автоматизации" приобрести оставшуюся долю в 33% у немецкого партнера в совместном с предприятии ООО... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T15:52+0300

2025-02-07T15:52+0300

2025-02-07T15:52+0300

экономика

технологии

газпром

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Газпром автоматизации" приобрести оставшуюся долю в 33% у немецкого партнера в совместном с предприятии ООО "Газавтоматика диспетчерские системы", которое занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. Nº 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение публичным акционерным обществом "Газпром автоматизация" сделки по приобретению 33 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Газавтоматика диспетчерские системы", принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью "ПСИ", – говорится в документе. Сейчас, согласно данным ЕГРЮЛ, "Газпром автоматизации" в ООО "Газавтоматика диспетчерские системы" принадлежит 67%. Это предприятие занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, а среди дополнительных видов деятельности – производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления, ремонт электронного и оптического оборудования, монтаж промышленных машин и оборудования. ООО ПСИ" – дочерняя компания германской PSI Software SE, зарегистрирована в 2008 году. Его директорами, согласно ЕГРЮЛ, значатся Андрей Березин и Михаэль Шпет (гражданин ФРГ). Уставный капитал ООО составляет 5,55 миллиона рублей.

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технологии, газпром