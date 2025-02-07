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Rheinmetall получил крупнейший контракт на оснащение бундесвера

Rheinmetall получил крупнейший контракт на оснащение бундесвера - 07.02.2025, ПРАЙМ

Rheinmetall получил крупнейший контракт на оснащение бундесвера

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупнейший рамочный контракт на 3,1 миллиарда евро на оснащение бундесвера (вооруженных сил Германии)... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T16:31+0300

2025-02-07T16:31+0300

2025-02-07T16:31+0300

вооружения

бизнес

промышленность

германия

rheinmetall

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупнейший рамочный контракт на 3,1 миллиарда евро на оснащение бундесвера (вооруженных сил Германии) модернизированной экипировкой, сообщается в пресс-релизе на сайте компании. В ноябре 2024 года СМИ отмечали, что министерство обороны Германии, несмотря на трудности с бюджетом, хочет потратить 825 миллионов евро на новую форму для своих солдат, из них 306 миллионов уже выделены по контракту, но еще не потрачены. По мнению минобороны, новая форма одежды сейчас является приоритетной задачей для вооруженных сил ФРГ. "Rheinmetall получила крупнейший на сегодняшний день рамочный контракт на закупку систем для военнослужащих стоимостью 3,1 миллиарда евро на закупку до 368 систем для взводов (включая модернизацию 68 систем - ред.) со сроком действия до конца 2030 года", - говорится в заявлении на сайте компании. Контракт на закупку экипировки "Усовершенствованная система для пехотинцев будущего" (IdZ-ES) был заключен между федеральным управлением по оснащению, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера (BAAINBw) и Rheinmetall Electronics GmbH. На сайте компании также отмечается, что подписанный 6 января контракт является крупнейшим контрактом на поставку систем для военнослужащих как для BAAINBw, так и для Rheinmetall. "Они играют все более важную роль в качестве интегрированного элемента боевых операций на цифровом поле боя будущего", - подчеркивается в пресс-релизе. Система для взвода состоит из 34 индивидуальных систем для военнослужащих и оснащения взвода периферийными компонентами, состоящими из современного IT-оборудования, оптики, оптоэлектроники, а также военной одежды, средств защиты и снаряжения для переноски. Обновленные системы также предназначены для подключения к информационно-коммуникационной сети "Цифровизация наземных операций" (D-LBO).

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бизнес, промышленность, германия, rheinmetall