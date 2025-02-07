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СМИ: США потребовали от ВПП ООН прекратить работу над десятками грантов - 07.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США потребовали от ВПП ООН прекратить работу над десятками грантов
СМИ: США потребовали от ВПП ООН прекратить работу над десятками грантов - 07.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: США потребовали от ВПП ООН прекратить работу над десятками грантов
Вашингтон обратился к Всемирной продовольственной программе ООН с требованием остановить работу над десятками грантов, финансируемых США. Об этом говорится в... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T11:03+0300
2025-02-07T11:03+0300
экономика
оон
сша
вашингтон
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Вашингтон обратился к Всемирной продовольственной программе ООН с требованием остановить работу над десятками грантов, финансируемых США. Об этом говорится в публикации издания Reuters со ссылкой на документ."Вашингтон потребовал, чтобы Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) остановила работу над десятками грантов, финансируемых США", - передает агентство.В агентстве также подчеркнули, что гранты, предоставленные Агентством США по международному развитию (USAID), оцениваются в десятки миллионов долларов и предоставляют продовольственную помощь таким странам, как Йемен, ДР Конго, Судан, Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Гаити и Мали.
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оон, сша, вашингтон
Экономика, ООН, США, ВАШИНГТОН
11:03 07.02.2025
 
СМИ: США потребовали от ВПП ООН прекратить работу над десятками грантов

Reuters: Вашингтон потребовал от ВПП ООН остановить работу над десятками грантов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Вашингтон обратился к Всемирной продовольственной программе ООН с требованием остановить работу над десятками грантов, финансируемых США. Об этом говорится в публикации издания Reuters со ссылкой на документ.
"Вашингтон потребовал, чтобы Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) остановила работу над десятками грантов, финансируемых США", - передает агентство.
В агентстве также подчеркнули, что гранты, предоставленные Агентством США по международному развитию (USAID), оцениваются в десятки миллионов долларов и предоставляют продовольственную помощь таким странам, как Йемен, ДР Конго, Судан, Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Гаити и Мали.
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