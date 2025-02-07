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СМИ: США потребовали от ВПП ООН прекратить работу над десятками грантов

СМИ: США потребовали от ВПП ООН прекратить работу над десятками грантов - 07.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: США потребовали от ВПП ООН прекратить работу над десятками грантов

Вашингтон обратился к Всемирной продовольственной программе ООН с требованием остановить работу над десятками грантов, финансируемых США. Об этом говорится в... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T11:03+0300

2025-02-07T11:03+0300

2025-02-07T11:03+0300

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Вашингтон обратился к Всемирной продовольственной программе ООН с требованием остановить работу над десятками грантов, финансируемых США. Об этом говорится в публикации издания Reuters со ссылкой на документ."Вашингтон потребовал, чтобы Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) остановила работу над десятками грантов, финансируемых США", - передает агентство.В агентстве также подчеркнули, что гранты, предоставленные Агентством США по международному развитию (USAID), оцениваются в десятки миллионов долларов и предоставляют продовольственную помощь таким странам, как Йемен, ДР Конго, Судан, Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Гаити и Мали.

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