https://1prime.ru/20250207/grossi-854751522.html
МАГАТЭ и Россия продолжат работу по безопасности ЗАЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ и Россия продолжат работу по безопасности ЗАЭС, заявил Гросси - 07.02.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ и Россия продолжат работу по безопасности ЗАЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ и РФ намерены продолжить работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T12:50+0300
2025-02-07T12:50+0300
2025-02-07T13:03+0300
россия
магатэ
рафаэль гросси
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854751368_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_42b57919548738403e812809b2e5fa11.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. МАГАТЭ и РФ намерены продолжить работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Ситуация беспрецедентная, как я говорил, на крупнейшей электростанции Европы, находящейся прямо в центре боевых действий. Наши общие усилия были направлены на то, чтобы предотвратить ядерный инцидент с серьезными последствиями", - отметил глава агентства в рамках переговоров с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.В госкорпорации отметили, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о продолжении контактов между Россией и МАГАТЭ на регулярной основе.
https://1prime.ru/20250131/grossi-854583707.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854751368_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_05d79be64948f00aa6eef5ef42f13508.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магатэ, рафаэль гросси
РОССИЯ, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
МАГАТЭ и Россия продолжат работу по безопасности ЗАЭС, заявил Гросси
Гросси: МАГАТЭ и Россия продолжат работу по безопасности ЗАЭС
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. МАГАТЭ и РФ намерены продолжить работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Ситуация беспрецедентная, как я говорил, на крупнейшей электростанции Европы, находящейся прямо в центре боевых действий. Наши общие усилия были направлены на то, чтобы предотвратить ядерный инцидент с серьезными последствиями", - отметил глава агентства в рамках переговоров с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.
В госкорпорации отметили, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о продолжении контактов между Россией и МАГАТЭ на регулярной основе.
Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля