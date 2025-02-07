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МАГАТЭ и Россия продолжат работу по безопасности ЗАЭС, заявил Гросси - 07.02.2025, ПРАЙМ
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МАГАТЭ и Россия продолжат работу по безопасности ЗАЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ и Россия продолжат работу по безопасности ЗАЭС, заявил Гросси - 07.02.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ и Россия продолжат работу по безопасности ЗАЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ и РФ намерены продолжить работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T12:50+0300
2025-02-07T13:03+0300
россия
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. МАГАТЭ и РФ намерены продолжить работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Ситуация беспрецедентная, как я говорил, на крупнейшей электростанции Европы, находящейся прямо в центре боевых действий. Наши общие усилия были направлены на то, чтобы предотвратить ядерный инцидент с серьезными последствиями", - отметил глава агентства в рамках переговоров с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.В госкорпорации отметили, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о продолжении контактов между Россией и МАГАТЭ на регулярной основе.
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россия, магатэ, рафаэль гросси
РОССИЯ, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
12:50 07.02.2025 (обновлено: 13:03 07.02.2025)
 
МАГАТЭ и Россия продолжат работу по безопасности ЗАЭС, заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ и Россия продолжат работу по безопасности ЗАЭС

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МАГАТЭ Гросси встретился с главой "Росатома" Лихачевым
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. МАГАТЭ и РФ намерены продолжить работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Ситуация беспрецедентная, как я говорил, на крупнейшей электростанции Европы, находящейся прямо в центре боевых действий. Наши общие усилия были направлены на то, чтобы предотвратить ядерный инцидент с серьезными последствиями", - отметил глава агентства в рамках переговоров с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.
В госкорпорации отметили, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о продолжении контактов между Россией и МАГАТЭ на регулярной основе.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля
31 января, 14:01
 
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