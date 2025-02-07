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Гросси отметил рост числа атак на ЗАЭС
Гросси отметил рост числа атак на ЗАЭС - 07.02.2025, ПРАЙМ
Гросси отметил рост числа атак на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что количество атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) постоянно растет. Об этом он сообщил по... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T12:57+0300
2025-02-07T12:57+0300
2025-02-07T12:57+0300
энергетика
россия
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что количество атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) постоянно растет. Об этом он сообщил по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым."Число атак на ЗАЭС возрастает. Мы говорим об этом в каждом отчете. Мы не уточняем точную цифру, она возрастает", - отметил глава агентства.В рамках встречи также обсуждались вопросы безопасности ЗАЭС и других российских атомных станций. Отчет Росатома также указывает, что были обсуждены вопросы регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
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россия, магатэ, рафаэль гросси
Энергетика, РОССИЯ, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
Гросси отметил рост числа атак на ЗАЭС
Гросси: число атак на ЗАЭС продолжает расти, это отражает каждый отчет МАГАТЭ
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что количество атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) постоянно растет. Об этом он сообщил по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
"Число атак на ЗАЭС возрастает. Мы говорим об этом в каждом отчете. Мы не уточняем точную цифру, она возрастает", - отметил глава агентства.
В рамках встречи также обсуждались вопросы безопасности ЗАЭС и других российских атомных станций. Отчет Росатома также указывает, что были обсуждены вопросы регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
МАГАТЭ и Россия продолжат работу по безопасности ЗАЭС, заявил Гросси