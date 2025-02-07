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Гросси отметил рост числа атак на ЗАЭС

Гросси отметил рост числа атак на ЗАЭС - 07.02.2025, ПРАЙМ

Гросси отметил рост числа атак на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что количество атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) постоянно растет. Об этом он сообщил по... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T12:57+0300

2025-02-07T12:57+0300

2025-02-07T12:57+0300

энергетика

россия

магатэ

рафаэль гросси

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что количество атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) постоянно растет. Об этом он сообщил по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым."Число атак на ЗАЭС возрастает. Мы говорим об этом в каждом отчете. Мы не уточняем точную цифру, она возрастает", - отметил глава агентства.В рамках встречи также обсуждались вопросы безопасности ЗАЭС и других российских атомных станций. Отчет Росатома также указывает, что были обсуждены вопросы регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

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россия, магатэ, рафаэль гросси