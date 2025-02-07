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Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области
Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области - 07.02.2025, ПРАЙМ
Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области
Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий досрочное прекращение полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщает... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T19:58+0300
2025-02-07T19:58+0300
2025-02-07T19:58+0300
владимир путин
новгородская область
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий досрочное прекращение полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщает пресс-служба Кремля. "В связи с заявлением губернатора Новгородской области Никитина Андрея Сергеевича о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: принять отставку Губернатора Новгородской области Никитина Андрея Сергеевича по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте указа. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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владимир путин, новгородская область
Владимир Путин, Новгородская область
Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области
Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий досрочное прекращение полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщает пресс-служба Кремля.
"В связи с заявлением губернатора Новгородской области Никитина Андрея Сергеевича о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: принять отставку Губернатора Новгородской области Никитина Андрея Сергеевича по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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