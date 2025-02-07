https://1prime.ru/20250207/indiya-854745303.html

Центробанк Индии впервые за пять лет снизил ключевую ставку

Центробанк Индии впервые за пять лет снизил ключевую ставку - 07.02.2025, ПРАЙМ

Центробанк Индии впервые за пять лет снизил ключевую ставку

Центробанк Индии впервые за пять лет снизил ключевую (учетную) ставку - на 25 базисных пунктов, до 6,25%, после того, как сохранял ее неизменной в течение... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T09:52+0300

2025-02-07T09:52+0300

2025-02-07T09:52+0300

экономика

финансы

индия

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – ПРАЙМ. Центробанк Индии впервые за пять лет снизил ключевую (учетную) ставку - на 25 базисных пунктов, до 6,25%, после того, как сохранял ее неизменной в течение одиннадцати заседаний подряд, сообщил глава регулятора Санджай Малхотра. В последний раз Резервный банк Индии (центробанк) снижал ключевую ставку в мае 2020 года. При этом на протяжении 11 последних заседаний, с февраля 2023 года, ставка оставалась неизменной на уровне 6,5%. "Комитет по денежно-кредитной политике провел заседания 5-го, 6-го и 7-го числа этого месяца… после детальной оценки развивающихся макроэкономических и финансовых событий и экономических перспектив комитет по денежно-кредитной политике единогласно решил снизить ставку РЕПО на 25 базисных пунктов с 6,50% до 6,25%", - заявил Малхотра в ходе выступления в пятницу. Он отметил, что комитет также единогласно "принял решение продолжать придерживаться нейтральной позиции и оставаться однозначно сосредоточенным на долгосрочном выравнивании инфляции с целевым уровнем, поддерживая при этом экономический рост". Говоря об обосновании решения о снижении ставки, глава ЦБ Индии отметил, что, по данным комитета, инфляция снизилась. "Ожидается, что в 2025-26 годах она будет еще более умеренной, постепенно приближаясь к целевому показателю, благодаря благоприятному прогнозу по продовольственным рынкам и продолжающейся реализации предыдущих мер денежно-кредитной политики. Комитет по денежно-кредитной политике также отметил, что, хотя ожидается, что экономический рост восстановится с минимума второго квартала 2024-25 годов, он намного ниже прошлогоднего. Такая динамика роста и инфляции открывает комитету по денежно-кредитной политике пространство для маневра в политике для поддержки экономического роста, сохраняя при этом сосредоточенность на приведении инфляции в соответствие с целевым уровнем", - сказал Малхотра. По его словам, согласно первым предварительным оценкам, реальный рост ВВП в 2024-2025 финансовом году (с апреля 2024 года по март 2025 года) прогнозируется на уровне 6,4%, однако ожидается, что в будущем году экономическая активность улучшится. "В будущем улучшение условий занятости, налоговые послабления в бюджете Индии и сдерживание инфляции, а также активная сельскохозяйственная деятельность благоприятно скажутся на потреблении домашних хозяйств... Однако глобальные препятствия по-прежнему вносят неопределенность в перспективы и создают риски их снижения. Принимая во внимание все эти факторы, реальный рост ВВП на следующий год прогнозируется на уровне 6,7%: в первом квартале - 6,7%, во втором квартале - 7,0%, в третьем квартале - 6,5% и в четвертом квартале - 6,5%", - заявил Малхотра.

https://1prime.ru/20250205/energetika-854685054.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, индия, банки