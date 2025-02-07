https://1prime.ru/20250207/indiya-854752662.html

Индия впервые представит модель своего истребителя пятого поколения

Индия впервые представит модель своего истребителя пятого поколения - 07.02.2025, ПРАЙМ

Индия впервые представит модель своего истребителя пятого поколения

Индия впервые представит полномасштабную модель своего истребителя пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) на предстоящей выставке Aero India,... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T13:17+0300

2025-02-07T13:17+0300

2025-02-07T13:17+0300

вооружения

россия

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – ПРАЙМ. Индия впервые представит полномасштабную модель своего истребителя пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) на предстоящей выставке Aero India, которая пройдет в Бангалоре с 10 по 14 февраля, сообщило издание Hindu. Масштабная модель AMCA будет размещена в павильоне Hindustan Aeronautics Limited (HAL) India. Истребитель AMCA был спроектирован и разработан Агентством по развитию авиации, а HAL будет производить эти самолеты. Ранее комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил проектирование и разработку этого истребителя, ожидается, что первый прототип самолета будет представлен в ближайшие годы. Как сообщил ранее телеканал India Today TV, ожидается, что истребитель будет готов к 2028-2030 году. Истребитель AMCA весом 27 тонн станет первым индийским истребителем-невидимкой, оснащенным передовыми функциями. В настоящее время Индийская организация оборонных исследований и разработок ищет партнеров по разработке и производству для сотрудничества в этом амбициозном проекте. Как отмечает Hindustan Aeronautics Limited, главной достопримечательность ее павильона стане легкий многоцелевой вертолет (LUH) вместе с функциональным полномасштабным инженерным демонстратором системы боевой воздушной группировки (CATS) Warrior. Проходящее раз в два года крупнейшее в Азии авиашоу Aero India 2025 в этом году откроет свои двери для посетителей в 15-й раз и пройдет в штате Карнатака с 10 по 14 февраля. Пятидневное мероприятие включает в совещание министров обороны ряда стран, круглый стол генеральных директоров оборонных и аэрокосмических предприятий, а также авиашоу с участием пилотажных групп из разных государств, большую выставочную зону и торговую ярмарку аэрокосмических компаний. Как отметило минобороны, авиашоу Aero India 2025 предоставит платформу для налаживания партнерских отношений между иностранными и индийскими фирмами и открытия новых направлений в глобальной цепочке создания стоимости для ускорения процесса производства новых товаров в Индии. Aero India является одной из ведущей аэрокосмических выставок во всем мире, начиная с 1996 года в Бангалоре прошло уже 14 подобных мероприятий. Последнее подобное шоу в 2023 году привлекло более семи миллионов посетителей. В ходе той выставки было зафиксировано более 250 партнерских отношений, включая 201 меморандум о взаимопонимании, запуск продуктов и передачу технологий на сумму более 750 миллиардов рупий (8,7 миллиарда долларов).

https://1prime.ru/20250207/rosoboroneksport-854748125.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия