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Минпромторг ожидает начала испытаний Superjet с двигателем ПД-8

Минпромторг ожидает начала испытаний Superjet с двигателем ПД-8 - 07.02.2025, ПРАЙМ

Минпромторг ожидает начала испытаний Superjet с двигателем ПД-8

Минпромторг РФ ожидает начала испытательных полетов самолета Superjet с новым российским двигателем ПД-8 в ближайшие 1-1,5 месяца, заявил глава министерства... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T13:20+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает начала испытательных полетов самолета Superjet с новым российским двигателем ПД-8 в ближайшие 1-1,5 месяца, заявил глава министерства Антон Алиханов в рамках мероприятия на предприятии АО "ОДК-Климов" (входит в госкорпорацию "Ростех"). "Мы надеемся, что в ближайшее время, вопрос буквально месяца-полутора, будут начаты полеты уже непосредственно на машине, на "Суперджете" с новыми двигателями ПД-8. И начнется сертификационная история уже для этого двигателя в составе самого самолета", - сказал министр. Алиханов добавил, что в летной лаборатории уже выполнено 20 полетов с двигателем ПД-8, оборудование показывает все характеристики, заложенные при проектировании. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New.

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