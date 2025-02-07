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Япония выставит на рынок запасы риса для борьбы с ростом цен

Япония выставит на рынок запасы риса для борьбы с ростом цен - 07.02.2025, ПРАЙМ

Япония выставит на рынок запасы риса для борьбы с ростом цен

Правительство Японии планирует как можно скорее впервые выставить на рынок запасы риса для противодействия продолжающемуся росту цен, объемы и цена будут... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T06:37+0300

2025-02-07T06:37+0300

2025-02-07T06:37+0300

экономика

мировая экономика

сельское хозяйство

япония

токио

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ТОКИО, 7 фев – ПРАЙМ. Правительство Японии планирует как можно скорее впервые выставить на рынок запасы риса для противодействия продолжающемуся росту цен, объемы и цена будут определены уже на следующей неделе, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Таку Это. "Если цена возрастет еще больше, потребители перестанут выбирать рис", - цитирует агентство слова министра. Если мера будет реализована, это станет первым случаем, когда госзапасы будут использованы для смягчения проблемы распределения риса потребителям и роста цен. Использование резервного риса, который страна хранит в соответствии с законом, ранее было ограничено случаями значительного сокращения производства, поясняет Киодо. В 2024 году на фоне неурожая и череды стихийных бедствий цены на рис - основной продукт рациона японцев - взлетели примерно на 60% по сравнению с уровнем 2023 года. Это подорожание стало самым резким с 1971 года, когда стала вестись статистика в ее нынешнем виде. Несмотря на то, что за 2024 календарный год было собрано примерно на 180 тысяч тонн риса больше, чем за 2023 год, реальные объемы риса, аккумулированные Национальной федерацией сельскохозяйственных кооперативов к концу декабря для последующих поставок потребителям, снизились на 210 тысячи тонн. В связи с этим эксперты министерства хозяйства Японии не исключают, что фермеры и компании, торгующие рисом, могут держать его у себя в ожидании роста цен на рис. Власти Японии надеются, что высвобождение госзапасов риса позволить увеличить предложение данного товара конечным потребителям и снизить цены на рис в магазинах. Вместе с этим, так как перепроизводство риса может вызвать обвал цен, правительство намерено выкупить такое же количество в течение одного года.

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мировая экономика, сельское хозяйство, япония, токио