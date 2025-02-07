https://1prime.ru/20250207/kamaz-854762380.html
Чистый убыток "Камаза" в 2024 году составил 3,4 млрд рублей
Чистый убыток "Камаза" в 2024 году составил 3,4 млрд рублей - 07.02.2025, ПРАЙМ
Чистый убыток "Камаза" в 2024 году составил 3,4 млрд рублей
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за 2024 год составил 3,354 миллиарда рублей против прибыли в 11,896 миллиарда рублей годом ранее, следует из сообщения компании. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T16:40+0300
2025-02-07T16:40+0300
2025-02-07T16:40+0300
экономика
автомобилестроение
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за 2024 год составил 3,354 миллиарда рублей против прибыли в 11,896 миллиарда рублей годом ранее, следует из сообщения компании. Выручка "Камаза" за отчетный период сократилась на 8,8%, составив 323,383 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250120/kamaz-854316332.html
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автомобилестроение
Экономика, автомобилестроение
Чистый убыток "Камаза" в 2024 году составил 3,4 млрд рублей
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в 2024 г составил 3,4 млрд руб против прибыли год назад
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за 2024 год составил 3,354 миллиарда рублей против прибыли в 11,896 миллиарда рублей годом ранее, следует из сообщения компании.
Выручка "Камаза" за отчетный период сократилась на 8,8%, составив 323,383 миллиарда рублей.
"Камаз" увеличил производство коммерческой техники