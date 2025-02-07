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Эксперты обозначили условия роста выплат по кешбэку

Эксперты обозначили условия роста выплат по кешбэку - 07.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты обозначили условия роста выплат по кешбэку

Объем выплат по кешбэку в наступившем году будет расти у банков в России при условии сохранения ими высоких процентных ставок, и другие банковские продукты... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T16:49+0300

2025-02-07T16:49+0300

2025-02-07T16:49+0300

экономика

финансы

банки

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Объем выплат по кешбэку в наступившем году будет расти у банков в России при условии сохранения ими высоких процентных ставок, и другие банковские продукты лояльности не смогут его вытеснить, считают опрошенные РИА Новости эксперты и представители кредитных организаций. Кешбэк - это возврат части расходов за покупки, оплаченные картой. Возвращать клиентам могут не только деньги, но и специальные бонусы, которые можно обменять на рубли или потратить на другие покупки. "В 2025 году объем выплат по кешбэку вырастет в случае отсутствия проявления кризисных явлений в банковском секторе. Расширению выплат будет способствовать длительный период жесткой ДКП (монетарной политики Центробанка - ред.), повышающий конкуренцию за средства клиентов, и дальнейшее развитие клиентского опыта", - считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. "Предлагая программу кешбэка, банки рассчитывают получить не только комиссию от операции по покупке, но также и доходность от тех остатков, которые находятся на карточных счетах. Поэтому высокая ключевая ставка дает возможность банкам заработать на этих остатках и выплатить больший кешбэк", - полагает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. Основной фактор, обуславливающим увеличение объемов выплаченного банками кешбэка, это рост инфляции, который приводит к росту расходов населения на товары и услуги, что, в свою очередь, стимулирует рост расходов по картам, в свою очередь считает аналитик рейтингового агентства НКР Софья Остапенко. "В 2025 году, на наш взгляд, объемы выплат кешбэка продолжат расти, чему будет способствовать растущая конкуренция банков в розничном сегменте, и как следствие рост размера кешбэка и появление новых опций и программ, способных привлечь и удержать клиента", - считает она. В пресс-службе Новикомбанка также ожидают, что в ближайшей перспективе популярность кешбэка будет расти. А в пресс-службе Совкомбанка заявили, что в ближайшее время не найдется какая-либо альтернатива этому продукту. "Мы ожидаем, что в обозримой перспективе отсутствуют перспективы для снижения распространенности кэшбэка", - указывает старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Владимир Тетерин. "Полагаем, что в случае снижения ключевой ставки объем выплаченного кешбэка может сократиться... наиболее универсальным инструментом является всё-таки карточный кешбэк", - резюмирует Костюкевич. Ранее заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил журналистам, что в 2025 году российские банки суммарно выплатят пользователям программ лояльности 400-500 миллиардов рублей - это рекордный показатель на рынке.

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финансы, банки