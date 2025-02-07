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Число финских компаний, сотрудничающих с Россией, снизилось до сотни
Число финских компаний, сотрудничающих с Россией, снизилось до сотни - 07.02.2025, ПРАЙМ
Число финских компаний, сотрудничающих с Россией, снизилось до сотни
Число финских компаний, поддерживающих торговые отношения с партнерами из России, за три года уменьшилось с примерно двух тысяч до сотни, заявил в интервью РИА... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T12:38+0300
2025-02-07T12:38+0300
2025-02-07T12:38+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Число финских компаний, поддерживающих торговые отношения с партнерами из России, за три года уменьшилось с примерно двух тысяч до сотни, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Количество финских компаний, поддерживающих торговые отношения с партнерами из России, за последние три года уменьшилось с примерно двух тысяч до сотни", - сказал посол. По словам главы дипмиссии, прекращены поставки в Финляндию российских энергоносителей, выгодные цены на которые во многом обеспечивали конкурентоспособность финской промышленности. Для финских предприятий полностью потерян емкий российский рынок сбыта, добавил дипломат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, финляндия
Экономика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
Число финских компаний, сотрудничающих с Россией, снизилось до сотни
Кузнецов: число финских компаний, сотрудничающих с Россией, упало до сотни
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Число финских компаний, поддерживающих торговые отношения с партнерами из России, за три года уменьшилось с примерно двух тысяч до сотни, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Количество финских компаний, поддерживающих торговые отношения с партнерами из России, за последние три года уменьшилось с примерно двух тысяч до сотни", - сказал посол.
По словам главы дипмиссии, прекращены поставки в Финляндию российских энергоносителей, выгодные цены на которые во многом обеспечивали конкурентоспособность финской промышленности. Для финских предприятий полностью потерян емкий российский рынок сбыта, добавил дипломат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
"На волне русофобии": Финляндия введет новый запрет для россиян