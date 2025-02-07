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Мишустин указал на эффект от замедления кредитования

Мишустин указал на эффект от замедления кредитования - 07.02.2025, ПРАЙМ

Мишустин указал на эффект от замедления кредитования

Замедление кредитования в России создает необходимые предпосылки для снижения цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T15:05+0300

2025-02-07T15:05+0300

2025-02-07T15:08+0300

экономика

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Замедление кредитования в России создает необходимые предпосылки для снижения цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Принятые меры сегодня совокупные в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики, ... годовые темпы снижаются шестой месяц подряд. Такой же тренд и в части кредитования и граждан, и бизнеса. Это создает необходимые предпосылки для снижения цен", - сообщил Мишустин. Он отметил, что это может неизбежно приводить к торможению экономики, поэтому здесь задача правительства, в первую очередь, совместно с Банком России "прийти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике". Премьер-министр также подчеркнул, что рост ВВП РФ может замедлиться на фоне борьбы с инфляцией, но остановить ее очень важно."Абсолютно очевидно, что основным вызовом является инфляция - она составила 9,52% за год - немножко подрастает... Возможно, не будет столь значительного роста экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию", - доложил он Путину."Возможно, не будет столь значительного роста экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию, сделать все... для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно, скажем так, устойчивой макроэкономической ситуации", - заключил он.

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владимир путин, михаил мишустин