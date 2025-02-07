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Правительство будет определять квоты на платные места в вузах

Правительство будет определять квоты на платные места в вузах - 07.02.2025, ПРАЙМ

Правительство будет определять квоты на платные места в вузах

Правительство России планируется наделить полномочиями по установлению квот на платные места в вузах, соответствующий законопроект, разработчиком которого... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T11:40+0300

2025-02-07T11:40+0300

2025-02-07T11:40+0300

общество

правительство

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Правительство России планируется наделить полномочиями по установлению квот на платные места в вузах, соответствующий законопроект, разработчиком которого является Минздрав, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обновить правила приема на платное обучение в вузах и исключить чрезмерный набор по специальностям с низким спросом. "Предельные объемы подготовки за счет средств физических и (или) юридических лиц устанавливаются правительством Российской Федерации в определяемом им порядке", - говорится в проекте.

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общество , правительство