https://1prime.ru/20250207/lihachev-854740706.html

Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве

Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве - 07.02.2025, ПРАЙМ

Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу проведут переговоры в Москве. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T00:18+0300

2025-02-07T00:18+0300

2025-02-07T00:18+0300

энергетика

газ

москва

рф

калининград

алексей лихачев

рафаэль гросси

михаил ульянов

магатэ

росатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854740706.jpg?1738876737

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу проведут переговоры в Москве. Предыдущий раунд консультаций прошел в Калининграде в начале сентября 2024 года. Тогда обсуждалась ситуация вокруг Запорожской и Курской АЭС. В фокусе участников нынешней встречи будут вопросы, касающиеся Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости в конце января постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора. Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта. Эксперты МАГАТЭ за последнюю неделю почти ежедневно фиксировали многочисленные взрывы близ Запорожской АЭС (ЗАЭС), некоторые - очень близко от станции, но сообщений о повреждениях не было, заявило накануне агентство. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

москва

рф

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, москва, рф, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, михаил ульянов, магатэ, росатом, запорожская аэс