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Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве - 07.02.2025, ПРАЙМ
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу проведут переговоры в Москве. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T00:18+0300
2025-02-07T00:18+0300
энергетика
газ
москва
рф
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
михаил ульянов
магатэ
росатом
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу проведут переговоры в Москве. Предыдущий раунд консультаций прошел в Калининграде в начале сентября 2024 года. Тогда обсуждалась ситуация вокруг Запорожской и Курской АЭС. В фокусе участников нынешней встречи будут вопросы, касающиеся Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости в конце января постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора. Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта. Эксперты МАГАТЭ за последнюю неделю почти ежедневно фиксировали многочисленные взрывы близ Запорожской АЭС (ЗАЭС), некоторые - очень близко от станции, но сообщений о повреждениях не было, заявило накануне агентство. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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газ, москва, рф, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, михаил ульянов, магатэ, росатом, запорожская аэс
Энергетика, Газ, МОСКВА, РФ, КАЛИНИНГРАД, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов, МАГАТЭ, Росатом, Запорожская АЭС
00:18 07.02.2025
 
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве

Глава "Росатома" Лихачев и глава МАГАТЭ Гросси проведут переговоры в Москве

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу проведут переговоры в Москве.
Предыдущий раунд консультаций прошел в Калининграде в начале сентября 2024 года. Тогда обсуждалась ситуация вокруг Запорожской и Курской АЭС.
В фокусе участников нынешней встречи будут вопросы, касающиеся Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости в конце января постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.
Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
Эксперты МАГАТЭ за последнюю неделю почти ежедневно фиксировали многочисленные взрывы близ Запорожской АЭС (ЗАЭС), некоторые - очень близко от станции, но сообщений о повреждениях не было, заявило накануне агентство.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
 
ЭнергетикаГазМОСКВАРФКАЛИНИНГРАДАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМихаил УльяновМАГАТЭРосатомЗапорожская АЭС
 
 
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