https://1prime.ru/20250207/lihachev-854740706.html
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве - 07.02.2025, ПРАЙМ
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу проведут переговоры в Москве. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T00:18+0300
2025-02-07T00:18+0300
2025-02-07T00:18+0300
энергетика
газ
москва
рф
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
михаил ульянов
магатэ
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854740706.jpg?1738876737
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу проведут переговоры в Москве.
Предыдущий раунд консультаций прошел в Калининграде в начале сентября 2024 года. Тогда обсуждалась ситуация вокруг Запорожской и Курской АЭС.
В фокусе участников нынешней встречи будут вопросы, касающиеся Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости в конце января постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.
Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
Эксперты МАГАТЭ за последнюю неделю почти ежедневно фиксировали многочисленные взрывы близ Запорожской АЭС (ЗАЭС), некоторые - очень близко от станции, но сообщений о повреждениях не было, заявило накануне агентство.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
москва
рф
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, москва, рф, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, михаил ульянов, магатэ, росатом, запорожская аэс
Энергетика, Газ, МОСКВА, РФ, КАЛИНИНГРАД, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов, МАГАТЭ, Росатом, Запорожская АЭС
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве
Глава "Росатома" Лихачев и глава МАГАТЭ Гросси проведут переговоры в Москве
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу проведут переговоры в Москве.
Предыдущий раунд консультаций прошел в Калининграде в начале сентября 2024 года. Тогда обсуждалась ситуация вокруг Запорожской и Курской АЭС.
В фокусе участников нынешней встречи будут вопросы, касающиеся Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости в конце января постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.
Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
Эксперты МАГАТЭ за последнюю неделю почти ежедневно фиксировали многочисленные взрывы близ Запорожской АЭС (ЗАЭС), некоторые - очень близко от станции, но сообщений о повреждениях не было, заявило накануне агентство.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.