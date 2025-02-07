https://1prime.ru/20250207/likhachev-854752408.html
Лихачев заявил о возрастании рисков атак на ЗАЭС со стороны ВСУ
Лихачев заявил о возрастании рисков атак на ЗАЭС со стороны ВСУ - 07.02.2025, ПРАЙМ
Лихачев заявил о возрастании рисков атак на ЗАЭС со стороны ВСУ
Риски атак со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию возрастают. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T13:14+0300
2025-02-07T13:14+0300
2025-02-07T13:14+0300
энергетика
россия
росатом
алексей лихачев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854752243_0:187:2977:1861_1920x0_80_0_0_b626fb9b1e7120bec5706746b66ba10f.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Риски атак со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию возрастают. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев."На мой взгляд, риски атак со стороны ВСУ нарастают. Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию, практически примыкающую к ЗАЭС, и это вызывает озабоченность", - отметил глава госкорпорации в рамках переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве.Кроме того, Лихачев отметил, что растут риски для Курской АЭС из-за вторжения украинских войск в Курскую область и применения ракет и беспилотников вблизи Смоленской АЭС. Он подчеркнул, что все это повышает риски для ядерной безопасности и требует соответствующих действий.
https://1prime.ru/20250207/grossi-854751836.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854752243_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_1e3d5774e5a150015812bcbc6189f3df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росатом, алексей лихачев
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, Алексей Лихачев
Лихачев заявил о возрастании рисков атак на ЗАЭС со стороны ВСУ
Лихачев: риски атак ВСУ на ЗАЭС растут
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Риски атак со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию возрастают. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"На мой взгляд, риски атак со стороны ВСУ нарастают. Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию, практически примыкающую к ЗАЭС, и это вызывает озабоченность", - отметил глава госкорпорации в рамках переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве.
Кроме того, Лихачев отметил, что растут риски для Курской АЭС из-за вторжения украинских войск в Курскую область и применения ракет и беспилотников вблизи Смоленской АЭС. Он подчеркнул, что все это повышает риски для ядерной безопасности и требует соответствующих действий.
Гросси отметил рост числа атак на ЗАЭС