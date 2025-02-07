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Лихачев заявил о возрастании рисков атак на ЗАЭС со стороны ВСУ - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Лихачев заявил о возрастании рисков атак на ЗАЭС со стороны ВСУ
Лихачев заявил о возрастании рисков атак на ЗАЭС со стороны ВСУ - 07.02.2025, ПРАЙМ
Лихачев заявил о возрастании рисков атак на ЗАЭС со стороны ВСУ
Риски атак со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию возрастают. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T13:14+0300
2025-02-07T13:14+0300
энергетика
россия
росатом
алексей лихачев
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Риски атак со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию возрастают. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев."На мой взгляд, риски атак со стороны ВСУ нарастают. Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию, практически примыкающую к ЗАЭС, и это вызывает озабоченность", - отметил глава госкорпорации в рамках переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве.Кроме того, Лихачев отметил, что растут риски для Курской АЭС из-за вторжения украинских войск в Курскую область и применения ракет и беспилотников вблизи Смоленской АЭС. Он подчеркнул, что все это повышает риски для ядерной безопасности и требует соответствующих действий.
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россия, росатом, алексей лихачев
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, Алексей Лихачев
13:14 07.02.2025
 
Лихачев заявил о возрастании рисков атак на ЗАЭС со стороны ВСУ

Лихачев: риски атак ВСУ на ЗАЭС растут

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МАГАТЭ Гросси встретился с главой "Росатома" Лихачевым
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Риски атак со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию возрастают. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"На мой взгляд, риски атак со стороны ВСУ нарастают. Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию, практически примыкающую к ЗАЭС, и это вызывает озабоченность", - отметил глава госкорпорации в рамках переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве.
Кроме того, Лихачев отметил, что растут риски для Курской АЭС из-за вторжения украинских войск в Курскую область и применения ракет и беспилотников вблизи Смоленской АЭС. Он подчеркнул, что все это повышает риски для ядерной безопасности и требует соответствующих действий.
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Гросси отметил рост числа атак на ЗАЭС
12:57
 
ЭнергетикаРОССИЯРосатомАлексей Лихачев
 
 
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