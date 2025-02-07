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Лихачев заявил о возрастании рисков атак на ЗАЭС со стороны ВСУ

Лихачев заявил о возрастании рисков атак на ЗАЭС со стороны ВСУ - 07.02.2025, ПРАЙМ

Лихачев заявил о возрастании рисков атак на ЗАЭС со стороны ВСУ

Риски атак со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию возрастают. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T13:14+0300

2025-02-07T13:14+0300

2025-02-07T13:14+0300

энергетика

россия

росатом

алексей лихачев

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Риски атак со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию возрастают. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев."На мой взгляд, риски атак со стороны ВСУ нарастают. Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию, практически примыкающую к ЗАЭС, и это вызывает озабоченность", - отметил глава госкорпорации в рамках переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве.Кроме того, Лихачев отметил, что растут риски для Курской АЭС из-за вторжения украинских войск в Курскую область и применения ракет и беспилотников вблизи Смоленской АЭС. Он подчеркнул, что все это повышает риски для ядерной безопасности и требует соответствующих действий.

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россия, росатом, алексей лихачев