https://1prime.ru/20250207/lindeks-854746868.html
Чистая прибыль Lindex снизилась в четыре раза
Чистая прибыль Lindex снизилась в четыре раза - 07.02.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Lindex снизилась в четыре раза
Чистая прибыль финской компании розничной торговли Lindex (бывшая Stockmann) за прошлый год составила 13,2 миллиона евро, что в четыре раза меньше прибыли годом | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:35+0300
2025-02-07T10:35+0300
2025-02-07T10:35+0300
экономика
бизнес
прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/34/841433454_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c7b919f4d118980ed297d77b552214f0.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль финской компании розничной торговли Lindex (бывшая Stockmann) за прошлый год составила 13,2 миллиона евро, что в четыре раза меньше прибыли годом ранее, следует из сообщения компании. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 0,15 евро с 0,16 евро годом ранее. При этом выручка компании опустилась на 1,3% - до 940,1 миллиона евро. За четвертый квартал компания получила чистую прибыль в 19,8 миллиона евро, что в 2 раза больше показателя годом ранее. Разводненная прибыль на акцию выросла до 0,14 евро с 0,07 евро год назад. Квартальная выручка при этом сократилась на 13% год к году - до 273,7 миллиона евро. "Макроэкономическая ситуация на основных рынках Lindex, согласно оценке, будет оставаться сложной, особенно в первой половине года. Сохранение геополитической неопределенности может оказать негативное влияние на восстановление экономики", - говорится в сообщении. Компания Lindex (ранее Stockmann), основанная в 1862 году, в настоящее время управляет примерно 440 магазинами в 18 странах. Штат составляет почти 6 тысяч сотрудников. В марте 2024 года на общем собрании было принято решение о смене названия на Lindex Group Oyj с прежнего Stockmann Oyj Abp.
https://1prime.ru/20250206/pribyl-854726426.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/34/841433454_222:0:2365:1607_1920x0_80_0_0_9afc2143566e872e47dbf7b542eede6b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, прибыль
Экономика, Бизнес, прибыль
Чистая прибыль Lindex снизилась в четыре раза
Чистая прибыль Lindex в 2024 году снизилась до 13,2 миллиона евро
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль финской компании розничной торговли Lindex (бывшая Stockmann) за прошлый год составила 13,2 миллиона евро, что в четыре раза меньше прибыли годом ранее, следует из сообщения компании.
Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 0,15 евро с 0,16 евро годом ранее. При этом выручка компании опустилась на 1,3% - до 940,1 миллиона евро.
За четвертый квартал компания получила чистую прибыль в 19,8 миллиона евро, что в 2 раза больше показателя годом ранее. Разводненная прибыль на акцию выросла до 0,14 евро с 0,07 евро год назад. Квартальная выручка при этом сократилась на 13% год к году - до 273,7 миллиона евро.
"Макроэкономическая ситуация на основных рынках Lindex, согласно оценке, будет оставаться сложной, особенно в первой половине года. Сохранение геополитической неопределенности может оказать негативное влияние на восстановление экономики", - говорится в сообщении.
Компания Lindex (ранее Stockmann), основанная в 1862 году, в настоящее время управляет примерно 440 магазинами в 18 странах. Штат составляет почти 6 тысяч сотрудников. В марте 2024 года на общем собрании было принято решение о смене названия на Lindex Group Oyj с прежнего Stockmann Oyj Abp.
Чистая прибыль Yum! Brands сократилась на семь процентов