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Чистая прибыль Lindex снизилась в четыре раза - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250207/lindeks-854746868.html
Чистая прибыль Lindex снизилась в четыре раза
Чистая прибыль Lindex снизилась в четыре раза - 07.02.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Lindex снизилась в четыре раза
Чистая прибыль финской компании розничной торговли Lindex (бывшая Stockmann) за прошлый год составила 13,2 миллиона евро, что в четыре раза меньше прибыли годом | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:35+0300
2025-02-07T10:35+0300
экономика
бизнес
прибыль
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль финской компании розничной торговли Lindex (бывшая Stockmann) за прошлый год составила 13,2 миллиона евро, что в четыре раза меньше прибыли годом ранее, следует из сообщения компании. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 0,15 евро с 0,16 евро годом ранее. При этом выручка компании опустилась на 1,3% - до 940,1 миллиона евро. За четвертый квартал компания получила чистую прибыль в 19,8 миллиона евро, что в 2 раза больше показателя годом ранее. Разводненная прибыль на акцию выросла до 0,14 евро с 0,07 евро год назад. Квартальная выручка при этом сократилась на 13% год к году - до 273,7 миллиона евро. "Макроэкономическая ситуация на основных рынках Lindex, согласно оценке, будет оставаться сложной, особенно в первой половине года. Сохранение геополитической неопределенности может оказать негативное влияние на восстановление экономики", - говорится в сообщении. Компания Lindex (ранее Stockmann), основанная в 1862 году, в настоящее время управляет примерно 440 магазинами в 18 странах. Штат составляет почти 6 тысяч сотрудников. В марте 2024 года на общем собрании было принято решение о смене названия на Lindex Group Oyj с прежнего Stockmann Oyj Abp.
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бизнес, прибыль
Экономика, Бизнес, прибыль
10:35 07.02.2025
 
Чистая прибыль Lindex снизилась в четыре раза

Чистая прибыль Lindex в 2024 году снизилась до 13,2 миллиона евро

© Unsplash/Luis VillasmilБизнес
Бизнес
© Unsplash/Luis Villasmil
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль финской компании розничной торговли Lindex (бывшая Stockmann) за прошлый год составила 13,2 миллиона евро, что в четыре раза меньше прибыли годом ранее, следует из сообщения компании.
Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 0,15 евро с 0,16 евро годом ранее. При этом выручка компании опустилась на 1,3% - до 940,1 миллиона евро.
За четвертый квартал компания получила чистую прибыль в 19,8 миллиона евро, что в 2 раза больше показателя годом ранее. Разводненная прибыль на акцию выросла до 0,14 евро с 0,07 евро год назад. Квартальная выручка при этом сократилась на 13% год к году - до 273,7 миллиона евро.
"Макроэкономическая ситуация на основных рынках Lindex, согласно оценке, будет оставаться сложной, особенно в первой половине года. Сохранение геополитической неопределенности может оказать негативное влияние на восстановление экономики", - говорится в сообщении.
Компания Lindex (ранее Stockmann), основанная в 1862 году, в настоящее время управляет примерно 440 магазинами в 18 странах. Штат составляет почти 6 тысяч сотрудников. В марте 2024 года на общем собрании было принято решение о смене названия на Lindex Group Oyj с прежнего Stockmann Oyj Abp.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
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