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Маск после USAID проверит и другие структуры в США, заявил Трамп

Маск после USAID проверит и другие структуры в США, заявил Трамп - 07.02.2025, ПРАЙМ

Маск после USAID проверит и другие структуры в США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления (DOGE) вслед за... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T22:05+0300

2025-02-07T22:05+0300

2025-02-07T22:05+0300

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления (DOGE) вслед за Агентством по международному развитию проверит и другие структуры на коррупцию. "Илон делает отличную работу, он находит ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию. Вы видите это на примере USAID, но увидите еще больше с другими агентствами, в других частях правительства", - заявил Трамп в Белом доме. Как заявил Трамп, у Маска "отличный персонал". "Он давно хотел иметь возможность сделать это", - заявил он. Ранее профсоюзы американских дипработников и госслужащих обратились в суд с требованием отменить решения Трампа по USAID. Против вовлеченности Маска в работу правительства выступают демократы, митинговавшие на неделе в Вашингтоне. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политики, поскольку USAID тратило деньги "во вред" США. Глава нового DOGE и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.

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сша, дональд трамп, илон маск, usaid