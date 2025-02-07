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МЧС сообщило о новых случая выброса мазута на побережье Черного моря
МЧС сообщило о новых случая выброса мазута на побережье Черного моря - 07.02.2025, ПРАЙМ
МЧС сообщило о новых случая выброса мазута на побережье Черного моря
Новые случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов зафиксированы на 15 участках проведения работ на побережье Черного моря в Краснодарском крае, Крыму и... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T09:20+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Новые случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов зафиксированы на 15 участках проведения работ на побережье Черного моря в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе МЧС России. "МЧС России продолжает работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. На 15 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов", - отметил собеседник издания.Также отмечается, что очистка береговой линии продолжается, и с начала работ уже было очищено более 355 километров береговой линии. Удалось собрать загрязненный песок и грунт в количестве около 180 тысяч тонн, из которых 21 тысяча тонн прошла просеивание с использованием специального оборудования.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, МЧС, КУБАНЬ
МЧС сообщило о новых случая выброса мазута на побережье Черного моря
МЧС: выбросы мазута произошли на участках работ на Кубани, в Крыму и Севастополе
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Новые случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов зафиксированы на 15 участках проведения работ на побережье Черного моря в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе МЧС России.
"МЧС России продолжает работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. На 15 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов", - отметил собеседник издания.
Также отмечается, что очистка береговой линии продолжается, и с начала работ уже было очищено более 355 километров береговой линии. Удалось собрать загрязненный песок и грунт в количестве около 180 тысяч тонн, из которых 21 тысяча тонн прошла просеивание с использованием специального оборудования.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута