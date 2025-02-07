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Цена на медь готовится завершить неделю ростом - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Цена на медь готовится завершить неделю ростом
Цена на медь готовится завершить неделю ростом - 07.02.2025, ПРАЙМ
Цена на медь готовится завершить неделю ростом
Стоимость меди поднимается в пятницу утром и готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T09:09+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в пятницу утром и готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,68%, до 4,4915 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С понедельника медь подорожала на 4,25%, при этом рост котировок наблюдается с начала недели, по итогам четырех торговых дней подряд. При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,4%, до 9 276,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,11%, до 2 619 долларов, цинка - на 1,37%, до 2 818 долларов.
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
09:09 07.02.2025
 
Цена на медь готовится завершить неделю ростом

Стоимость меди поднимается и готовится завершить всю неделю в плюсе

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПроизводство меди
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в пятницу утром и готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,68%, до 4,4915 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
С понедельника медь подорожала на 4,25%, при этом рост котировок наблюдается с начала недели, по итогам четырех торговых дней подряд.
При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,4%, до 9 276,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,11%, до 2 619 долларов, цинка - на 1,37%, до 2 818 долларов.
 
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