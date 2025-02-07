https://1prime.ru/20250207/med-854743959.html

Цена на медь готовится завершить неделю ростом

Цена на медь готовится завершить неделю ростом - 07.02.2025, ПРАЙМ

Цена на медь готовится завершить неделю ростом

Стоимость меди поднимается в пятницу утром и готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T09:09+0300

2025-02-07T09:09+0300

2025-02-07T09:09+0300

экономика

рынки

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в пятницу утром и готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,68%, до 4,4915 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С понедельника медь подорожала на 4,25%, при этом рост котировок наблюдается с начала недели, по итогам четырех торговых дней подряд. При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,4%, до 9 276,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,11%, до 2 619 долларов, цинка - на 1,37%, до 2 818 долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги