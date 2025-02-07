https://1prime.ru/20250207/minfin-854750058.html

Минфин зарегистрировал четыре допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном

Минфин зарегистрировал четыре допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном - 07.02.2025, ПРАЙМ

Минфин зарегистрировал четыре допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном

Минфин России зарегистрировал четыре дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом объемом 50 миллиардов рублей по... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T12:10+0300

2025-02-07T12:10+0300

2025-02-07T12:32+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Минфин России зарегистрировал четыре дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом объемом 50 миллиардов рублей по номинальной стоимости каждый, свидетельствуют материалы министерства.С 12 февраля на аукционах Минфина России будут доступны ОФЗ дополнительных выпусков серий 26242 с погашением в августе 2029 года, 26224 с погашением в мае 2029 года, 26239 с погашением в июле 2031 года и 26225 с погашением в мае 2034 года."Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - сообщил Минфин.Минфин планирует в первом квартале 2025 года предложить на аукционах облигации федерального займа на 1 триллион рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 300 миллиардов рублей, от 10 лет - 700 миллиардов.

https://1prime.ru/20250205/minfin-854697852.html

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россия, минфин