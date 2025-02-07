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Минфин ФРГ нашел способ избежать торгового конфликта с США

Минфин ФРГ нашел способ избежать торгового конфликта с США - 07.02.2025, ПРАЙМ

Минфин ФРГ нашел способ избежать торгового конфликта с США

Министр финансов ФРГ Йорг Кукис призвал вести переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа в свете анонсированного им введения пошлин на товары из | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T15:43+0300

2025-02-07T15:43+0300

2025-02-07T15:43+0300

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Министр финансов ФРГ Йорг Кукис призвал вести переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа в свете анонсированного им введения пошлин на товары из ЕС, чтобы избежать торгового конфликта. "Прежде чем начинать торговые конфликты, есть возможность предложить взаимные переговоры, которые тоже могли бы привести к хорошему соглашению", - заявил политик в интервью радиостанции Bayerischer Rundfunk (BR). Энергетические и технологические концерны США очень заинтересованы в европейском рынке, что может позволить ЕС добиться реализации своих интересов, отметил Кукис. Трамп также неоднократно заявлял, что "охотно бы направлял больше энергии в Европу", добавил глава минфина. Он привел в пример решение Трампа приостановить пошлины на товары из Канады и Мексики, принятое вскоре после их введения, в качестве результата успешных переговоров с США. Одновременно министр финансов призвал относиться к заявлениям президента США "очень серьезно" и "хорошо подготовиться" к возможному введению пошлин на товары из ЕС. Если Трамп все же примет соответствующее решение, в интересах Европы отреагировать зеркально, добавил он. Кроме того, Евросоюзу следует развивать торговые соглашения с другими странами, отметил Кукис. По его словам, страны Персидского залива, Индия, Индонезия, Малайзия очень заинтересованы в заключении торговых соглашений с ЕС. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин должен был составить также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Позднее американский президент принял решение приостановить запланированные с 4 февраля пошлины против Канады и Мексики, оставив в силе решение относительно Китая. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ЕС может и будет зеркально отвечать на возможное введение пошлин новой администрацией президента США, однако целью Евросоюза остается сотрудничество с США.

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