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Мишустин доложил Путину о ситуации в российской экономике - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин доложил Путину о ситуации в российской экономике
Мишустин доложил Путину о ситуации в российской экономике - 07.02.2025, ПРАЙМ
Мишустин доложил Путину о ситуации в российской экономике
Глава правительства России Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в экономике страны и сообщил, что ВВП страны по итогам 2024 года вырос | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T14:47+0300
2025-02-07T14:52+0300
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в экономике страны и сообщил, что ВВП страны по итогам 2024 года вырос на 4,1%. “Хочу доложить вам о ситуации в экономике, чуть подробнее об итогах прошлого года… Росстат представил их оценку. По ней российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%. То есть больше на 0,2% чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий”, - отметил премьер-министр.По его словам, экономика становится более технологичной и диверсифицированной. "А это, соответственно, благоприятнее начинает влиять на макроэкономическую стабильность и условия в целом. Ну и, значит, будет позволять нам более уверенно решать средние и долгосрочные задачи", - подчеркнул Мишустин.Он также доложил, что России по итогам 2024 года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе."По итогам года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе. Оно было меньше 1% - минус 0,9%. При этом производство, например, в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром - наоборот, выросло на 2%. Это неплохие результаты", - сказал председатель правительства.Кроме того, Мишустин подчеркнул, что экономика страны успешно справилась с беспрецедентным санкционным давлением. По его словам, ситуация в России в этом плане отличается от многих стран, которые сами вводили санкции. "В ряде случаев там ситуация близка к стагнации", - сказал Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин
14:47 07.02.2025 (обновлено: 14:52 07.02.2025)
 
Мишустин доложил Путину о ситуации в российской экономике

Мишустин: экономика России в 2024 году выросла на 4,1 процента

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в экономике страны и сообщил, что ВВП страны по итогам 2024 года вырос на 4,1%.
“Хочу доложить вам о ситуации в экономике, чуть подробнее об итогах прошлого года… Росстат представил их оценку. По ней российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%. То есть больше на 0,2% чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий”, - отметил премьер-министр.
По его словам, экономика становится более технологичной и диверсифицированной. "А это, соответственно, благоприятнее начинает влиять на макроэкономическую стабильность и условия в целом. Ну и, значит, будет позволять нам более уверенно решать средние и долгосрочные задачи", - подчеркнул Мишустин.
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Он также доложил, что России по итогам 2024 года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе.
"По итогам года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе. Оно было меньше 1% - минус 0,9%. При этом производство, например, в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром - наоборот, выросло на 2%. Это неплохие результаты", - сказал председатель правительства.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что экономика страны успешно справилась с беспрецедентным санкционным давлением. По его словам, ситуация в России в этом плане отличается от многих стран, которые сами вводили санкции. "В ряде случаев там ситуация близка к стагнации", - сказал Мишустин.
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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