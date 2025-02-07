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Мишустин доложил Путину о ситуации в российской экономике

Мишустин доложил Путину о ситуации в российской экономике - 07.02.2025, ПРАЙМ

Мишустин доложил Путину о ситуации в российской экономике

Глава правительства России Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в экономике страны и сообщил, что ВВП страны по итогам 2024 года вырос | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T14:47+0300

2025-02-07T14:47+0300

2025-02-07T14:52+0300

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в экономике страны и сообщил, что ВВП страны по итогам 2024 года вырос на 4,1%. “Хочу доложить вам о ситуации в экономике, чуть подробнее об итогах прошлого года… Росстат представил их оценку. По ней российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%. То есть больше на 0,2% чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий”, - отметил премьер-министр.По его словам, экономика становится более технологичной и диверсифицированной. "А это, соответственно, благоприятнее начинает влиять на макроэкономическую стабильность и условия в целом. Ну и, значит, будет позволять нам более уверенно решать средние и долгосрочные задачи", - подчеркнул Мишустин.Он также доложил, что России по итогам 2024 года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе."По итогам года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе. Оно было меньше 1% - минус 0,9%. При этом производство, например, в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром - наоборот, выросло на 2%. Это неплохие результаты", - сказал председатель правительства.Кроме того, Мишустин подчеркнул, что экономика страны успешно справилась с беспрецедентным санкционным давлением. По его словам, ситуация в России в этом плане отличается от многих стран, которые сами вводили санкции. "В ряде случаев там ситуация близка к стагнации", - сказал Мишустин.

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россия, владимир путин, михаил мишустин