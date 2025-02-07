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Мишустин доложил о росте реальных доходов россиян в 2024 году

Мишустин доложил о росте реальных доходов россиян в 2024 году - 07.02.2025, ПРАЙМ

Мишустин доложил о росте реальных доходов россиян в 2024 году

Реальные располагаемые доходы россиян в прошлом году увеличились на 8,4%, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T14:59+0300

2025-02-07T14:59+0300

2025-02-07T14:59+0300

экономика

михаил мишустин

правительство рф

владимир путин

доходы населения

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в прошлом году увеличились на 8,4%, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Вы всегда говорите обеспечить в первую очередь повышение денежных доходов реальных населения. И вот здесь есть результат, он достаточно высокий. У нас реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз", - отметил премьер-министрПрогноз Министерства экономического развития на прошлый год по росту реальных располагаемых денежных доходов составлял 7,1%. "Ну а реальная заплата, вот сейчас за 11 месяцев, плюс 8,7%. То есть, это уже поверх. То есть, реально это означает, что люди получили больше", - добавил председатель кабинета министров.

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михаил мишустин, правительство рф, владимир путин, доходы населения