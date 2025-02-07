https://1prime.ru/20250207/moshennichestvo-854752932.html
В МВД предупредили о самой "простой" схеме двухэтапного мошенничества
В МВД предупредили о самой "простой" схеме двухэтапного мошенничества - 07.02.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о самой "простой" схеме двухэтапного мошенничества
Самой "простой", но при этом рабочей схемой двухэтапного мошенничества остаётся IP-телефония: аферисты сначала вымогают деньги у пенсионеров, а затем... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T13:22+0300
2025-02-07T13:22+0300
2025-02-07T13:22+0300
мошенничество
россия
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Самой "простой", но при этом рабочей схемой двухэтапного мошенничества остаётся IP-телефония: аферисты сначала вымогают деньги у пенсионеров, а затем притворяются сотрудниками полиции, предлагая поучаствовать в поимке злоумышленников, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники, используя IP-телефонию, звонят пенсионерам на стационарный телефон в рабочее время и начинают угрожать и вымогать деньги. После того как разговор прерывается собеседником из-за откровенного хамства, на тот же номер звонит якобы сотрудник полиции и сообщает радостную новость – злоумышленники установлены, за ними выставлено наружное наблюдение", - говорится в сообщении. После чего, чтобы задержать их и привлечь к уголовной ответственности, жертве предлагают поучаствовать в "закупке", то есть выполнить требования вымогателей и передать денежные средства курьеру. Несмотря на банальность схемы, она иногда срабатывает, заключили ведомстве.
https://1prime.ru/20250206/moshenniki-854718331.html
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россия
В МВД предупредили о самой "простой" схеме двухэтапного мошенничества
В МВД предупредили о самой "простой" схеме мошенничества в виде IP-телефонии
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Самой "простой", но при этом рабочей схемой двухэтапного мошенничества остаётся IP-телефония: аферисты сначала вымогают деньги у пенсионеров, а затем притворяются сотрудниками полиции, предлагая поучаствовать в поимке злоумышленников, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники, используя IP-телефонию, звонят пенсионерам на стационарный телефон в рабочее время и начинают угрожать и вымогать деньги. После того как разговор прерывается собеседником из-за откровенного хамства, на тот же номер звонит якобы сотрудник полиции и сообщает радостную новость – злоумышленники установлены, за ними выставлено наружное наблюдение", - говорится в сообщении.
После чего, чтобы задержать их и привлечь к уголовной ответственности, жертве предлагают поучаствовать в "закупке", то есть выполнить требования вымогателей и передать денежные средства курьеру.
Несмотря на банальность схемы, она иногда срабатывает, заключили ведомстве.
Мошенники на теневом рынке начали активно скупать аккаунты в Telegram