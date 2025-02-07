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В МВД назвали шесть самых популярных мошеннических схем - 07.02.2025, ПРАЙМ
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В МВД назвали шесть самых популярных мошеннических схем
В МВД назвали шесть самых популярных мошеннических схем - 07.02.2025, ПРАЙМ
В МВД назвали шесть самых популярных мошеннических схем
В МВД назвали шесть самых популярных мошеннических схем января, среди которых "приглашения" в домовые чаты и конкурсы, продажа товаров для игр и заявления на... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T17:15+0300
2025-02-07T17:15+0300
мошенничество
общество
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. В МВД назвали шесть самых популярных мошеннических схем января, среди которых "приглашения" в домовые чаты и конкурсы, продажа товаров для игр и заявления на доиндексацию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве отметили, что мошенники активно пользуются тем, что в правительстве объявили о доиндексации пенсий и социальных выплат. Они звонят пенсионерам, инвалидам, родителям и другим категориям получателей выплат. "Звонящий сообщает, что для получения доиндексации необходимо подать заявление, иначе её не назначат. Для подтверждения заявки просят сообщить код из СМС, который на самом деле даёт мошенникам доступ к "Госуслугам" или онлайн-банкам", - уточнили в ведомстве. Другая популярная схема - "Это ты на видео?" - состоит в том, что от контакта в мессенджере приходит сообщение с таким вопросом и якобы видеофайлом. "На самом деле это файл приложения, которое устанавливается на телефон, а не видео. В результате устройство заражается вредоносным ПО, которое может получить доступ к мессенджерам (для дальнейшей рассылки вируса) и банковским приложениям", - пояснили правоохранители. Кроме того, в январе злоумышленники активно пользовались QR-кодами и рассылками в социальных сетях, через которые устанавливались вирусы на устройства под видом домовых чатов и конкурсов. "На самом деле QR-код ведет на мошеннический сайт или содержит ссылку на скачивание вредоносного файла", - уточняется в материалах МВД. Помимо этого, некоторые родители продолжают верить мошенникам, которые под видом руководством школы выманивают код от "Госуслуг". "Родителям звонят якобы от имени руководства школы и сообщают, что необходимо обновить данные ребёнка в электронном журнале, списке учащихся. Далее просят сообщить код из СМС, который на самом деле предназначен для доступа к "Госуслугам", - рассказывают правоохранители. Все чаще мошенники обманывают детей и подростков при продаже игровой валюты и других внутриигровых товаров. Обычно они выдают себя за таких же игроков, чем легко входят в доверие. "Если ребёнок играет в игры, где возможны покупки, объясните ему, что совершать их можно только у проверенных продавцов", - заключили в ведомстве.
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общество
Мошенничество, Общество
17:15 07.02.2025
 
В МВД назвали шесть самых популярных мошеннических схем

В МВД назвали шесть самых популярных мошеннических схем января

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. В МВД назвали шесть самых популярных мошеннических схем января, среди которых "приглашения" в домовые чаты и конкурсы, продажа товаров для игр и заявления на доиндексацию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что мошенники активно пользуются тем, что в правительстве объявили о доиндексации пенсий и социальных выплат. Они звонят пенсионерам, инвалидам, родителям и другим категориям получателей выплат.
"Звонящий сообщает, что для получения доиндексации необходимо подать заявление, иначе её не назначат. Для подтверждения заявки просят сообщить код из СМС, который на самом деле даёт мошенникам доступ к "Госуслугам" или онлайн-банкам", - уточнили в ведомстве.
Другая популярная схема - "Это ты на видео?" - состоит в том, что от контакта в мессенджере приходит сообщение с таким вопросом и якобы видеофайлом.
"На самом деле это файл приложения, которое устанавливается на телефон, а не видео. В результате устройство заражается вредоносным ПО, которое может получить доступ к мессенджерам (для дальнейшей рассылки вируса) и банковским приложениям", - пояснили правоохранители.
Кроме того, в январе злоумышленники активно пользовались QR-кодами и рассылками в социальных сетях, через которые устанавливались вирусы на устройства под видом домовых чатов и конкурсов. "На самом деле QR-код ведет на мошеннический сайт или содержит ссылку на скачивание вредоносного файла", - уточняется в материалах МВД.
Помимо этого, некоторые родители продолжают верить мошенникам, которые под видом руководством школы выманивают код от "Госуслуг". "Родителям звонят якобы от имени руководства школы и сообщают, что необходимо обновить данные ребёнка в электронном журнале, списке учащихся. Далее просят сообщить код из СМС, который на самом деле предназначен для доступа к "Госуслугам", - рассказывают правоохранители.
Все чаще мошенники обманывают детей и подростков при продаже игровой валюты и других внутриигровых товаров. Обычно они выдают себя за таких же игроков, чем легко входят в доверие.
"Если ребёнок играет в игры, где возможны покупки, объясните ему, что совершать их можно только у проверенных продавцов", - заключили в ведомстве.
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