https://1prime.ru/20250207/nato-854749135.html

Посол объяснил слухи о "российском следе" в ЧП в Балтийском море

Посол объяснил слухи о "российском следе" в ЧП в Балтийском море - 07.02.2025, ПРАЙМ

Посол объяснил слухи о "российском следе" в ЧП в Балтийском море

Обвинения о "российском следе" в повреждениях кабелей в Балтийском море были искусственно созданы для усиления присутствия НАТО в регионе. Об этом в беседе с... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T11:34+0300

2025-02-07T11:34+0300

2025-02-07T11:56+0300

политика

россия

нато

балтийское море

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Обвинения о "российском следе" в повреждениях кабелей в Балтийском море были искусственно созданы для усиления присутствия НАТО в регионе. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов."Для меня очевидно, что вся эта шумиха вокруг "российского следа" была продиктована не реальной заботой о безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море, в чем Россия заинтересована не меньше своих соседей, а инспирирована как повод для дальнейшего наращивания натовского присутствия на Балтике", - подчеркнул дипломат.Ранее в НАТО объявили о начале миссии Baltic Sentry для патрулирования Балтийского моря и защиты кабелей.Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии запретила девяти членам экипажа танкера покидать страну. Всего в состав экипажа входят более 20 человек, они являются гражданами Грузии и Индии.

https://1prime.ru/20250206/nato-854726721.html

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россия, нато, балтийское море