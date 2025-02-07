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Посол объяснил слухи о "российском следе" в ЧП в Балтийском море - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Посол объяснил слухи о "российском следе" в ЧП в Балтийском море
Посол объяснил слухи о "российском следе" в ЧП в Балтийском море - 07.02.2025, ПРАЙМ
Посол объяснил слухи о "российском следе" в ЧП в Балтийском море
Обвинения о "российском следе" в повреждениях кабелей в Балтийском море были искусственно созданы для усиления присутствия НАТО в регионе. Об этом в беседе с... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T11:34+0300
2025-02-07T11:56+0300
политика
россия
нато
балтийское море
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Обвинения о "российском следе" в повреждениях кабелей в Балтийском море были искусственно созданы для усиления присутствия НАТО в регионе. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов."Для меня очевидно, что вся эта шумиха вокруг "российского следа" была продиктована не реальной заботой о безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море, в чем Россия заинтересована не меньше своих соседей, а инспирирована как повод для дальнейшего наращивания натовского присутствия на Балтике", - подчеркнул дипломат.Ранее в НАТО объявили о начале миссии Baltic Sentry для патрулирования Балтийского моря и защиты кабелей.Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии запретила девяти членам экипажа танкера покидать страну. Всего в состав экипажа входят более 20 человек, они являются гражданами Грузии и Индии.
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россия, нато, балтийское море
Политика, РОССИЯ, НАТО, Балтийское море
11:34 07.02.2025 (обновлено: 11:56 07.02.2025)
 
Посол объяснил слухи о "российском следе" в ЧП в Балтийском море

Посол Кузнецов: слухи о российском следе в Балтийском море созданы НАТО

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Обвинения о "российском следе" в повреждениях кабелей в Балтийском море были искусственно созданы для усиления присутствия НАТО в регионе. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Для меня очевидно, что вся эта шумиха вокруг "российского следа" была продиктована не реальной заботой о безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море, в чем Россия заинтересована не меньше своих соседей, а инспирирована как повод для дальнейшего наращивания натовского присутствия на Балтике", - подчеркнул дипломат.
Ранее в НАТО объявили о начале миссии Baltic Sentry для патрулирования Балтийского моря и защиты кабелей.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии запретила девяти членам экипажа танкера покидать страну. Всего в состав экипажа входят более 20 человек, они являются гражданами Грузии и Индии.
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ПолитикаРОССИЯНАТОБалтийское море
 
 
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