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Канада и члены НАТО в Европе повысили затраты на оборону в прошлом году

Канада и члены НАТО в Европе повысили затраты на оборону в прошлом году - 07.02.2025, ПРАЙМ

Канада и члены НАТО в Европе повысили затраты на оборону в прошлом году

Расходы на оборону европейских членов НАТО и Канады выросли на 20% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, заявил агентству Рейтер генеральный секретарь НАТО... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T21:51+0300

2025-02-07T21:51+0300

2025-02-07T21:51+0300

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Расходы на оборону европейских членов НАТО и Канады выросли на 20% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, заявил агентству Рейтер генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщил в интервью агентству Рютте в пятницу, 20-процентное увеличение расходов на оборону Канады и членов альянса из Европы привело к тому, что их общие расходы на оборону превысили 485 миллиардов долларов. "Мы провели расчеты ... По факту, расходы Европы и Канады повысились на 20% в 2024 году, в результате общие дополнительные инвестиции за последние годы (с 2014 года - ред.) выросли с 640 до 700 миллиардов долларов", - заявил агентству Рютте. По данным агентства, генсек альянса отметил, что дополнительные данные о расходах стран будут представлены в среду, когда пройдет встреча министров обороны стран НАТО. Встреча контактной группы по Украине состоится 12 февраля в Брюсселе. На ней будут присутствовать глава Пентагона Пит Хегсет, а также коллеги по меньшей мере из 50 стран. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе продолжают оценку потребностей в финансировании обороны. Решение о новом уровне финансовых обязательств государств будет принято до конца года, но это будет значительно выше планки в 2% от ВВП. Он также отметил, что блоку необходимо наращивать расходы на оборону и военное производство. Выступая 23 января в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Трамп также отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.

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нато, марк рютте, канада, европа