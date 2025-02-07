https://1prime.ru/20250207/nikitin-854769407.html
Экс-губернатор Никитин назначен замминистра транспорта России
Экс-губернатор Никитин назначен замминистра транспорта России - 07.02.2025, ПРАЙМ
Экс-губернатор Никитин назначен замминистра транспорта России
Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, сообщила в пятницу пресс-служба правительства. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T20:57+0300
2025-02-07T20:57+0300
2025-02-07T20:57+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, сообщила в пятницу пресс-служба правительства. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Никитина заместителем министра транспорта", - говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий Никитина на посту губернатора Новгородской области по собственному желанию.
https://1prime.ru/20250207/gubernator-854768343.html
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Экс-губернатор Никитин назначен замминистра транспорта России
Экс-губернатор Новгородской области Никитин назначен замминистра транспорта России
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Никитина заместителем министра транспорта", - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий Никитина на посту губернатора Новгородской области по собственному желанию.
Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области