https://1prime.ru/20250207/nikitin-854769407.html

Экс-губернатор Никитин назначен замминистра транспорта России

Экс-губернатор Никитин назначен замминистра транспорта России - 07.02.2025, ПРАЙМ

Экс-губернатор Никитин назначен замминистра транспорта России

Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, сообщила в пятницу пресс-служба правительства. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T20:57+0300

2025-02-07T20:57+0300

2025-02-07T20:57+0300

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новгородская область

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, сообщила в пятницу пресс-служба правительства. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Никитина заместителем министра транспорта", - говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий Никитина на посту губернатора Новгородской области по собственному желанию.

https://1prime.ru/20250207/gubernator-854768343.html

новгородская область

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