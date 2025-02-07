https://1prime.ru/20250207/norvegiya-854745892.html

Столтенберг считает, что Норвегия "не наживается" на конфликте на Украине

Столтенберг считает, что Норвегия "не наживается" на конфликте на Украине - 07.02.2025, ПРАЙМ

Столтенберг считает, что Норвегия "не наживается" на конфликте на Украине

Новый глава минфина Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался признать, что Осло, как писали СМИ, "наживается" на конфликте на Украине, продавая... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T10:05+0300

2025-02-07T10:05+0300

2025-02-07T10:05+0300

политика

норвегия

йенс столтенберг

ес

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Новый глава минфина Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался признать, что Осло, как писали СМИ, "наживается" на конфликте на Украине, продавая рекордные объемы нефти и газа в ЕС, пишет газета Financial Times, взявшее интервью у политика. Как пишет издание, Столтенберг не согласен с выводами ученых и СМИ, которые предположили, что его страна получили огромную прибыть с 2022 года. При этом он настаивает на том, что Норвегия предоставила необходимые альтернативные поставки энергоресурсов. "Европейские страны признали важность норвежского газа для того, чтобы смягчить последствия прекращения поставок российского газа", - заявил он. По его словам, на норвежский газ теперь приходится около 30% поставок блока. Столтенберг добавил, что Норвегия также является крупным экспортером нефти, почти 90% которой идет европейским странам.

https://1prime.ru/20250207/poshliny-854744978.html

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норвегия, йенс столтенберг, ес