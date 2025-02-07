https://1prime.ru/20250207/obligatsii-854747624.html

"СберИнвестиции" оценили рост интереса розничных инвесторов к облигациям

"СберИнвестиции" оценили рост интереса розничных инвесторов к облигациям - 07.02.2025, ПРАЙМ

"СберИнвестиции" оценили рост интереса розничных инвесторов к облигациям

Розничные инвесторы в январе купили через "СберИнвестиции" облигаций больше, чем продали, на 15 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в компании. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T10:55+0300

2025-02-07T10:55+0300

2025-02-07T10:55+0300

экономика

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816061_0:0:3109:1748_1920x0_80_0_0_c7c96204fc07c2864235d33bdf978998.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Розничные инвесторы в январе купили через "СберИнвестиции" облигаций больше, чем продали, на 15 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в компании. "В январе облигации стали лидером по чистому притоку средств клиентов "СберИнвестиций" – он составил 15 миллиардов рублей. Хотя это всего на 1 миллиард рублей больше, чем в декабре, доля облигаций в общем объеме нетто-покупок за месяц выросла с 17 до 59%. Среди них существенно выросла доля ОФЗ – с 1% до 16%. Это связано с тем, что инвесторы пытаются зафиксировать рекордно высокие ставки по облигациям в ожидании разворота на долговом рынке", - сказали эксперты брокера. Еще одна тенденция начала года – рост популярности акций. Если в декабре инвесторы продавали акции активнее, чем покупали, в январе нетто-покупки достигли почти 4 миллиардов рублей. Это 15% от всех средств, которые в январе вложили клиенты брокера "Сбера", за вычетом выводов. "Фаворитами стали акции X5, "Роснефти", "Интер РАО", "Магнита" и "Транснефти". А наибольшую часть в портфелях клиентов по объёму активов занимают "Сбер", "Газпром" и "Лукойл", - добавили там же. В этом январе к "СберИнвестициям" присоединились почти в 3 раза больше человек, чем в первый месяц 2024 года, рассказали в компании. Приток средств на брокерские счета превысил показатель прошлого января на 12 миллиардов рублей. "Мы видим, что в начале года инвесторы переключили фокус внимания на ОФЗ и акции. Тем не менее вряд ли можно говорить о значительном снижении интереса к фондам денежного рынка – инвесторы продали только восьмую часть того, что вложили в декабре. Это связано с тем, что в течение прошлого года такие фонды выбирали инвесторы в том числе с высоким риск-профилем, потому что рынок акций показывал отрицательную динамику. Сейчас, когда появились перспективы роста, они переложили часть своих средств в акции", - сказала директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.

https://1prime.ru/20250206/mosbirzha-854723344.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки