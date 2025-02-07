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Росстат оценил рост оборота общепита в России в 2024 году
Росстат оценил рост оборота общепита в России в 2024 году - 07.02.2025, ПРАЙМ
Росстат оценил рост оборота общепита в России в 2024 году
Оборот предприятий общепита в РФ в 2024 году вырос на 9% - до 3,4 триллиона рублей, говорится в сообщении Росстата. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T19:12+0300
2025-02-07T19:12+0300
2025-02-07T19:12+0300
экономика
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Оборот предприятий общепита в РФ в 2024 году вырос на 9% - до 3,4 триллиона рублей, говорится в сообщении Росстата. "Оборот общественного питания в 2024 году составил 3 440,0 миллиарда рублей, или 109,0% (в сопоставимых ценах) к 2023 году, в декабре 2024 года - 339,2 миллиарда рублей, или 110,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года", - сообщает ведомство. Согласно данным Росстата, оборот отрасли в прошлом году увеличивался почти каждый месяц. Но наибольший рост был зафиксирован летом: в августе он составил 13,5%, в июле - 11,2%, а в июне - 10,8%. Также активный рост был зафиксирован в декабре (на 10,7%) и ноябре (на 10%).
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росстат, россия, общепит
Экономика, Росстат, РОССИЯ, общепит
Росстат оценил рост оборота общепита в России в 2024 году
Росстат: оборот общепита в России в 2024 году вырос на 9 процентов
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Оборот предприятий общепита в РФ в 2024 году вырос на 9% - до 3,4 триллиона рублей, говорится в сообщении Росстата.
"Оборот общественного питания в 2024 году составил 3 440,0 миллиарда рублей, или 109,0% (в сопоставимых ценах) к 2023 году, в декабре 2024 года - 339,2 миллиарда рублей, или 110,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года", - сообщает ведомство.
Согласно данным Росстата, оборот отрасли в прошлом году увеличивался почти каждый месяц. Но наибольший рост был зафиксирован летом: в августе он составил 13,5%, в июле - 11,2%, а в июне - 10,8%. Также активный рост был зафиксирован в декабре (на 10,7%) и ноябре (на 10%).
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