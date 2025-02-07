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OpenAI в этом году откроет первое представительство в Германии

OpenAI в этом году откроет первое представительство в Германии - 07.02.2025, ПРАЙМ

OpenAI в этом году откроет первое представительство в Германии

Американская технологическая компания OpenAI откроет в 2025 году первое представительство в Германии, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на компанию. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T11:21+0300

2025-02-07T11:21+0300

2025-02-07T11:21+0300

экономика

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германия

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Американская технологическая компания OpenAI откроет в 2025 году первое представительство в Германии, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на компанию. Первое немецкое представительство OpenAI будет расположено в Мюнхене. По данным компании, в Германии самое большое количество пользователей ChatGPT в Европе и она входит в пятерку ведущих стран мира по использованию чат-бота. Только за последний год количество пользователей в Германии утроилось. В скором время OpenAI планирует нанять специалистов в области продаж, разработки и коммуникаций, а также займет должности лоббистов. Кроме того, компания намерена расширить свое сотрудничество с немецкими университетами, открыв представительство в Германии. "С открытием нашего первого офиса в Германии мы сможем поддержать еще большее количество людей, компаний и учреждений в использовании преимуществ этой преобразующей технологии", - заявил глава OpenAI Сэм Альтман. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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бизнес, openai, германия