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Орбан анонсировал масштабную экономическую сделку между Венгрией и США - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250207/orban-854749262.html
Орбан анонсировал масштабную экономическую сделку между Венгрией и США
Орбан анонсировал масштабную экономическую сделку между Венгрией и США - 07.02.2025, ПРАЙМ
Орбан анонсировал масштабную экономическую сделку между Венгрией и США
Венгрия готовится заключить с США экономическую сделку "значительного объема и серьезности", она была запланирована еще до избрания президента США Дональда... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T11:35+0300
2025-02-07T11:35+0300
экономика
сша
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 7 фев - ПРАЙМ. Венгрия готовится заключить с США экономическую сделку "значительного объема и серьезности", она была запланирована еще до избрания президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы готовимся к тому, чтобы заключить с Америкой экономическую сделку значительного объема и серьезности. Я договорился с президентом Трампом еще до его избрания, что такая сделка будет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, в последние годы размер китайских инвестиций в венгерскую экономику превысил размер американских, и эту "ситуацию надо лечить, а также создавать перспективу на будущее". Ранее Орбан заявлял, что с США могут заключить сделку только те, кто выстраивает отношения на основе взаимного уважения, а Брюссель получит то, что заслужил.
https://1prime.ru/20250204/orban-854657600.html
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сша, венгрия, виктор орбан
Экономика, США, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
11:35 07.02.2025
 
Орбан анонсировал масштабную экономическую сделку между Венгрией и США

Орбан: Венгрия готовится заключить с США значительную экономическую сделку

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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БУДАПЕШТ, 7 фев - ПРАЙМ. Венгрия готовится заключить с США экономическую сделку "значительного объема и серьезности", она была запланирована еще до избрания президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы готовимся к тому, чтобы заключить с Америкой экономическую сделку значительного объема и серьезности. Я договорился с президентом Трампом еще до его избрания, что такая сделка будет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, в последние годы размер китайских инвестиций в венгерскую экономику превысил размер американских, и эту "ситуацию надо лечить, а также создавать перспективу на будущее".
Ранее Орбан заявлял, что с США могут заключить сделку только те, кто выстраивает отношения на основе взаимного уважения, а Брюссель получит то, что заслужил.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Венгрия готовится заключить с США сделку, заявил Орбан
4 февраля, 12:40
 
ЭкономикаСШАВЕНГРИЯВиктор Орбан
 
 
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