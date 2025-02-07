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Орбан анонсировал масштабную экономическую сделку между Венгрией и США

Орбан анонсировал масштабную экономическую сделку между Венгрией и США - 07.02.2025, ПРАЙМ

Орбан анонсировал масштабную экономическую сделку между Венгрией и США

Венгрия готовится заключить с США экономическую сделку "значительного объема и серьезности", она была запланирована еще до избрания президента США Дональда... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T11:35+0300

2025-02-07T11:35+0300

2025-02-07T11:35+0300

экономика

сша

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 7 фев - ПРАЙМ. Венгрия готовится заключить с США экономическую сделку "значительного объема и серьезности", она была запланирована еще до избрания президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы готовимся к тому, чтобы заключить с Америкой экономическую сделку значительного объема и серьезности. Я договорился с президентом Трампом еще до его избрания, что такая сделка будет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, в последние годы размер китайских инвестиций в венгерскую экономику превысил размер американских, и эту "ситуацию надо лечить, а также создавать перспективу на будущее". Ранее Орбан заявлял, что с США могут заключить сделку только те, кто выстраивает отношения на основе взаимного уважения, а Брюссель получит то, что заслужил.

https://1prime.ru/20250204/orban-854657600.html

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сша, венгрия, виктор орбан