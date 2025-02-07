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"Основа" выпустила ЦФА на платформе Альфа-банка с доходностью 28 процентов

"Основа" выпустила ЦФА на платформе Альфа-банка с доходностью 28 процентов - 07.02.2025, ПРАЙМ

"Основа" выпустила ЦФА на платформе Альфа-банка с доходностью 28 процентов

Группа "Основа" совместно с Альфа-банком осуществила выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) сети городских курортов "Термолэнд" со ставкой 28% годовых. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T10:23+0300

2025-02-07T10:23+0300

2025-02-07T10:23+0300

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Группа "Основа" совместно с Альфа-банком осуществила выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) сети городских курортов "Термолэнд" со ставкой 28% годовых. "Выпуск ЦФА проводится на платформе Альфа-банка "А-Токен" и длится восемь дней: сбор заявок открылся 7 февраля в 9.00 и завершится 14 февраля в 15.00 по московскому времени. Приобрести ЦФА может любой желающий на сумму от 1 тысячи до 600 тысяч рублей. При наличии статуса квалифицированного инвестора сумма инвестиций может быть больше. Ставка купона составляет 28% годовых, а срок обращения ЦФА – девять месяцев", - сообщила пресс-служба компании. Это третий выпуск ЦФА от "Основы" на платформе "А-Токен". "Основа" образована в 2016 году бывшими акционерами застройщика "Мортон" после его продажи девелоперской компании ПИК. Учредители группы - Александр Ручьев, Олег Колченко и Егор Храмов. Компания занимается девелопментом, управлением объектами коммерческой недвижимости, инвестициями в высокотехнологичные стартапы.

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